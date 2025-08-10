Detienen a hondureños en Houston, acusados de ser "peligrosos coyotes"

Agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron en Houston, Texas, a dos ciudadanos hondureños señalados de operar rutas de tráfico humano en esa zona fronteriza entre Estados Unidos y México.
Los arrestados fueron identificados solamente como Peña Velásquez, considerado un contrabandista de alto perfil, e Interiano Enamorado, presunta coordinadora logística de la organización. Ambos eran catalogados por las autoridades como piezas clave en la estructura criminal. La detención ocurrió el viernes 8 e agosto y en las últimas horas se han revelado detalles sobre sus historiales criminales.
De acuerdo con el reporte oficial, Peña Velásquez cuenta con un historial delictivo que incluye tráfico de migrantes, porte ilegal de armas y una orden de captura vigente en Honduras por delitos de narcotráfico.
En tanto, Interiano Enamorado era la encargada de la logística del grupo, coordinando traslados, pagos y entregas para facilitar el cruce ilegal de personas hacia Estados Unidos. Investigaciones financieras y entrevistas habrían confirmado su rol dentro de la red.
Las autoridades estadounidenses calificaron la operación como un golpe significativo contra el contrabando humano en la frontera sur.