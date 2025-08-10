Detienen a hondureños en Houston, acusados de ser "peligrosos coyotes"

Houston, Estados Unidos.

Agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron en Houston, Texas, a dos ciudadanos hondureños señalados de operar rutas de tráfico humano en esa zona fronteriza entre Estados Unidos y México.

Los arrestados fueron identificados solamente como Peña Velásquez, considerado un contrabandista de alto perfil, e Interiano Enamorado, presunta coordinadora logística de la organización. Ambos eran catalogados por las autoridades como piezas clave en la estructura criminal. La detención ocurrió el viernes 8 e agosto y en las últimas horas se han revelado detalles sobre sus historiales criminales.