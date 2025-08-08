Arrestan a 15 personas en una marcha en apoyo a migrantes retenidos por ICE en Nueva York

Nueva York

Un total de 15 personas fueron arrestadas hoy en Nueva York durante una protesta para exigir que el Servicio de Inmigración (ICE) deje de detener inmigrantes en su sede en el edificio federal en Manhattan, donde los mantienen en condiciones inhumanas, según han denunciado activistas.

Aseguran que los inmigrantes detenidos en el piso 10 del edificio, donde se ha negado acceso a congresistas, no cuentan con camas, duchas, atención médica ni acceso legal, que están hacinados.

A pesar de que las autoridades aseguran que el lugar era simplemente un “centro de procesamiento”, los defensores de los inmigrantes aseguran además que estos están “desaparecidos” dentro del edificio, identificado como el 26 Federal Plaza, que también alberga el tribunal de inmigración.