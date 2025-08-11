La ONU condena a Israel por el asesinato de seis periodistas de Al Jazeera

Jerusalén, Israel.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU condenó este lunes el asesinato a última hora del domingo de "seis periodistas palestinos a manos del Ejército israelí", un hecho que eleva a 242 las bajas entre los profesionales de la prensa palestinos desde el inicio de la guerra en Gaza, hace veintidós meses.

El grupo de informadores, entre ellos Anas al Sharif, uno de los informadores más conocidos de Gaza, se encontraba en su tienda de campaña cuando ésta fue bombardeada por las fuerzas de Israel.

El organismo de derechos humanos dijo que con esta acción Israel ha violado una vez más el derecho internacional humanitario.

En esta línea, exigió que se respete y proteja a los periodistas, así como a todos los civiles que no participan en las hostilidades.