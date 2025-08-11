  1. Inicio
  2. · Mundo

La ONU condena a Israel por el asesinato de seis periodistas de Al Jazeera

Al Jazeera condenó el asesinato "selectivo" de Israel contra su equipo de periodistas en Gaza.

  • 11 de agosto de 2025 a las 08:07 -
  • Agencia EFE
La ONU condena a Israel por el asesinato de seis periodistas de Al Jazeera

Un grupo de periodistas en el funeral de los reporteros asesinados el domingo en un ataque de precisión israelí a su tienda junto al hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza.

 EFE/Ahmad Awad
Jerusalén, Israel.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU condenó este lunes el asesinato a última hora del domingo de "seis periodistas palestinos a manos del Ejército israelí", un hecho que eleva a 242 las bajas entre los profesionales de la prensa palestinos desde el inicio de la guerra en Gaza, hace veintidós meses.

El grupo de informadores, entre ellos Anas al Sharif, uno de los informadores más conocidos de Gaza, se encontraba en su tienda de campaña cuando ésta fue bombardeada por las fuerzas de Israel.

El organismo de derechos humanos dijo que con esta acción Israel ha violado una vez más el derecho internacional humanitario.

En esta línea, exigió que se respete y proteja a los periodistas, así como a todos los civiles que no participan en las hostilidades.

Israel mata al periodista palestino Anas al Sharif en un bombardeo en Gaza

"Pedimos acceso inmediato, seguro y sin obstáculos a Gaza para todos los periodistas", añadió la Oficina de Derechos Humanos en el contexto del bloqueo total que mantiene Israel desde el inicio de este conflicto a la entrada de la prensa internacional en Gaza.

Las únicas y contadas excepciones han sido las de reporteros que han entrado de forma puntual "empotrados" con las tropas israelíes y sin libertad de movimiento.

Las víctimas de este último ataque contra la prensa en el territorio palestino formaban un equipo de la cadena de televisión catarí Al Jazeera, que acusó a Israel de haber cometido un "asesinato selectivo". EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias