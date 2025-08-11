  1. Inicio
Trump alista despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C.

El Pentágono se prepara para activar las tropas de la Guardia Nacional en la capital estadounidense para frenar el crimen.

  • 11 de agosto de 2025 a las 07:39 -
  • Agencia EFE
El presidente de EE.UU., Donald Trump, prometió este lunes que Washington D.C. será "liberada" del "crimen" y la "escoria" como parte de una ofensiva contra la delincuencia callejera en la capital, mientras el Departamento de Defensa se prepara para una inminente orden de despliegue de la Guardia Nacional.

Washington, D.C. será LIBERADA hoy! El crimen, el salvajismo, la inmundicia y la escoria DESAPARECERÁN. ¡Voy a HACER QUE NUESTRA CAPITAL SEA GRANDE DE NUEVO!", escribió en su red Truth Social el mandatario, que ofrecerá una conferencia de prensa esta mañana para anunciar nuevas medidas de seguridad en la capital.

Trump insistió en su publicación que "¡los días de matar o herir sin piedad a personas inocentes se acabaron!" en referencia a las altas cifras de criminalidad que, según afirma, sufre la ciudad. "Arreglé rápidamente la frontera (¡CERO ILEGALES en los últimos 3 meses!), ¡¡¡D.C. es la siguiente!!!", agregó.

Sin embargo, autoridades locales como la alcaldesa Muriel Bowser aseguran que los delitos violentos en Washington han disminuido en los últimos dos años tras el fuerte repunte pospandemia en 2023.

Trump ya había ordenado la semana pasada el despliegue de un número indeterminado de agentes federales en la capital, y según medios locales, estaría planeando la reasignación de más de un centenar de agentes del FBI a patrullas nocturnas en la urbe.

Trump, el pacificador que puede caer en la trampa de Putin

Mientras, el Ejército estadounidense se prepara para activar tropas de la Guardia Nacional en Washington D.C., adelantó un funcionario del Departamento de Defensa, citado por The New York Times.

Según los reportes, las fuerzas estarían listas para saltar a la acción tras un posible anuncio de Trump, que ya ha ordenado el despliegue de la Guardia Nacional tras protestas masivas en Los Ángeles, en contra de las autoridades de esa ciudad. EFE

