Gobierno de JOH desechó una flota de ambulancias por el jet presidencial de lujo

La resolución No.CNDS-033/2014 del 21 de abril de 2014 establece que el Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, mejor conocido como Tasa de Seguridad, autorizado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), realizó el pago del anticipo de un millón de dólares para reservar el aparato.El documento establece que el pago del anticipo para la reserva de esta aeronave se realizó por instrucciones del señor Juan Ramón Molina, coordinador del fideicomiso en ese momento, y Reinaldo Sánchez Rivera, lo cual consta en el oficio TSP-0310-2014 de fecha 06 de junio de 2014.