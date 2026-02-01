$!Las ocho mega obras viales que urgen y cuestan más de $1,230 millones

Meza expresó a <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium" target="_blank">LA PRENSA Premium</a> que la iniciativa busca declarar como prioridad el proyecto vial Arco Este, un libramiento estratégico para San Pedro Sula y el valle de Sula.La propuesta busca crear nuevas vías para desviar más de 20,000 vehículos de carga pesada que circulan a diario por San Pedro Sula, conectando Villanueva con la carretera a Puerto Cortés en Choloma, con el objetivo de aliviar el colapso vial, mejorar la logística regional y reducir riesgos por inundaciones en la zona norte. La idea de este proyecto es de larga data. En 2014, en tiempos de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza), se propusieron varias rutas para construir el llamado libramiento de tráfico pesado.En total se identificaron siete posibles trayectos para la nueva carretera. Una propuesta contempló desvíar el tráfico por La Barca-El Progreso-Baracoa hasta conectar a Puerto Cortés. Otra ruta fue de Villanueva a La Lima usando el derecho de vía de la línea férrea, la que atravesaba los campos bananeros.