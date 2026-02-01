$!Las ocho mega obras viales que urgen y cuestan más de $1,230 millones

San Pedro Sula, Honduras

Recorrer el segundo anillo de circunvalación en San Pedro Sula puede llevar unos 15 minutos un domingo sin tráfico, o más de una hora en cualquiera de esos días donde un pequeño choque vehicular puede detonar el caos. Para una rastra cargada de mercancías que viaja con tiempos cronometrados hasta Puerto Cortés, un retraso cuesta varios miles de lempiras. A fin de evitar esos caos, muchas veces causados por las mismas rastras, es que desde 2014 en el valle de Sula se ha contemplado un proyecto que los desviaría por otra ruta, que los haría llegar más rápido al puerto sin tener que convivir con el ya infernal caos cotidiano de San Pedro Sula.

Yasmin Meza, la diputada liberal más votada de Cortés en las recientes elecciones generales, sacó el tema del congelador y lo llevó directamente a la agenda del Congreso Nacional desde el primer día en funciones. El pasado 25 de enero, la diputada introdujo un proyecto de ley denominado Libramiento Arco Este del valle de Sula. En el pasado, a este proyecto también se le conoció como el tercer anillo de circunvalación.

Meza expresó a LA PRENSA Premium que la iniciativa busca declarar como prioridad el proyecto vial Arco Este, un libramiento estratégico para San Pedro Sula y el valle de Sula. La propuesta busca crear nuevas vías para desviar más de 20,000 vehículos de carga pesada que circulan a diario por San Pedro Sula, conectando Villanueva con la carretera a Puerto Cortés en Choloma, con el objetivo de aliviar el colapso vial, mejorar la logística regional y reducir riesgos por inundaciones en la zona norte. La idea de este proyecto es de larga data. En 2014, en tiempos de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza), se propusieron varias rutas para construir el llamado libramiento de tráfico pesado. En total se identificaron siete posibles trayectos para la nueva carretera. Una propuesta contempló desvíar el tráfico por La Barca-El Progreso-Baracoa hasta conectar a Puerto Cortés. Otra ruta fue de Villanueva a La Lima usando el derecho de vía de la línea férrea, la que atravesaba los campos bananeros.

"Todo lo que sea de beneficio para el departamento y que sume al libramiento vial, por supuesto que lo apoyaríamos": Yasmin Meza, diputada por Cortés

Coalianza fue una institución estatal de Honduras, operativa desde 2010, creada para gestionar proyectos de inversión entre el sector público y privado. El costo estimado del proyecto Libramiento Arco del Este de San Pedro Sula entonces fue de $150 millones, según propuestas iniciales de Coalianza en 2014. El financiamiento principal se planteó mediante alianza público-privada (APP) con peajes como fuente de pago. Meza explicó que el proyecto deberá pasar por una comisión legislativa que realizará los estudios de factibilidad técnica y financiera, incluyendo la definición de posibles fuentes de financiamiento con organismos multilaterales. La diputada subrayó que, al concentrar más del 60% del PIB nacional, el valle de Sula requiere con urgencia vías alternas que impulsen el desarrollo económico del país , por lo que empujará además del Arco Este, las obras que están previstas en la región.

Megaobras por hacer

Además del proyecto planteado por Meza, en la zona noroccidental de Honduras quedaron a medio camino al menos siete importantes megaobras que requieren ser retomadas. Para Silvio Larios, gerente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), los grandes proyectos de infraestructura vial pendientes en la zona norte, como el corredor turístico y la carretera Chamelecón-Naco, deben continuar; y por fortuna, tienen altas probabilidades de reactivarse en la nueva administración, principalmente por la gestión que el presidente Nasry Asfura impulsa ante la banca internacional. Larios explicó que este tipo de obras no pueden financiarse únicamente con recursos nacionales y requieren respaldo de organismos multilaterales, que ven con buenos ojos proyectos con impacto logístico, económico y social.

"Si hay simplificación normativa y compromiso de los funcionarios, habrá agilidad.Damos el beneficio de la duda porque ahora hay una persona que conoce la construcción al dedillo y, con el apoyo del Congreso Nacional, esperamos buenos resultados": Silvio Larios, gerente de la Chico

A su criterio, el principal obstáculo en el pasado fue la excesiva tramitología, especialmente en permisos ambientales, derechos de vía e indemnizaciones, procesos que no se trabajaron de forma paralela y terminaron frenando las obras. El entrevistado subrayó que es indispensable simplificar la normativa sin eliminar controles esenciales, fortalecer la coordinación entre instituciones y asegurar mayor compromiso de los funcionarios públicos. Destacó como una señal positiva la continuidad administrativa en el pago de deudas con constructoras, tras el registro de tres billones de lempiras que permitirán inyectar liquidez a la economía y recuperar la confianza del sector empresarial. Finalmente, Larios señaló que el nuevo equipo en infraestructura enfrenta un reto técnico y político enorme, pero confía en que, con respaldo del Congreso y una relación fluida con la Secretaría de Finanzas, la mayoría de los proyectos avanzarán, generando empleo y alivio económico en un contexto de escepticismo ciudadano por tantas promesas incumplidas.Costos.

Millonaria inversión