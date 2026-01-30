El paso a paso del asesinato de la dirigente patronal Karla Patricia Vigil

El seguimiento a través de cámaras del 911 y la declaración de testigos protegidos fueron la clave para capturar a los autores material e intelectual del asesinato Karla Patricia Vigil, vicepresidenta del patronato de la colonia Arenales Número 2, sector Rivera Hernánde, de San Pedro Sula.
Los detenidos son Kevin Eduardo Ramírez Lemus, señalado como el sicario que ultimó a Vigil; Erick Matute Rodríguez, identificado por las autoridades como el autor intelectual del crimen; y Gloria Judith Hernández Zelaya, quien habría participado en la identificación de la víctima.
Las investigaciones policiales, incorporadas como pruebas en el proceso penal, establecen que el día del crimen de Karla Vigil, el 12 de enero, se dio seguimiento, mediante cámaras de seguridad, al vehículo utilizado en el asesinato.
En los videos analizados por los investigadores se observa cuando el sicario aborda una camioneta blanca en el barrio Medina, sector sureste. En el automotor se transportaban el piloto, el copiloto y el sicario, quien ocupaba el asiento trasero. Posteriormente, el vehículo se desplazó hacia la 27 calle sureste.
Durante el trayecto, las grabaciones muestran que el homicida descendió del automóvil para comprar una gorra y una mascarilla, con el objetivo de ocultar su rostro. Luego, el vehículo continuó hacia el bulevar del Este y se dirigió a la colonia Arenales Número 2 en el sector Rivera Hernández.
Las pruebas técnicas y documentales establecen que el sicario se comunicó vía telefónica con Gloria Judith Hernández Zelaya, quien se encargó de identificarle a Karla Vigil para que fuera asesinada.
Al llegar a la colonia, el sicario se reunió con Gloria Hernández Zelaya, quien se desplazó hasta la glorieta donde se encontraba Karla Vigil y confirmó que la dirigente patronal estaba atendiendo su negocio.
Posteriormente, Hernández Zelaya regresó donde estaba el sicario y ambos se dirigieron nuevamente a la glorieta. Desde el exterior del local, la mujer le señaló al sicario quién era Karla Vigil. Hernández Zelaya permaneció afuera, mientras el sicario ingresó y le solicitó a Vigil que le vendiera un refresco.
Cuando Karla Vigil se dio la vuelta para atender el pedido, el sicario le disparó en varias ocasiones con una pistola, causándole la muerte. Tras cometer el crimen, el homicida salió del lugar y abordó el vehículo donde lo esperaban el piloto y el copiloto, con quienes huyó de la escena. Hernández Zelaya permaneció en la colonia, ya que ella reside en ese sector.
El vehículo utilizado en la huida se desplazó por el bulevar del Este rumbo al centro de la ciudad, donde dejaron al sicario en el mismo punto donde lo habían recogido. El seguimiento de las cámaras permitió observar que el homicida caminó varias cuadras y luego ingresó a una vivienda, lugar donde fue capturado el 23 de enero.
Durante la revisión del teléfono celular del detenido, las autoridades detectaron varias comunicaciones con Erick Matute Rodríguez, quien también fue capturado al ser señalado, según las averiguaciones, como el autor intelectual del asesinato de Karla Patricia Vigil.
Kevin Eduardo Ramírez Lemus, Erick Matute Rodríguez y Gloria Judith Hernández Zelaya permanecen en prisión por el asesinato de la vicepresidenta del patronato de la colonia Arenales Número 2.