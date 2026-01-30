El paso a paso del asesinato de la dirigente patronal Karla Patricia Vigil

Cuando Karla Vigil se dio la vuelta para atender el pedido, el sicario le disparó en varias ocasiones con una pistola, causándole la muerte. Tras cometer el crimen, el homicida salió del lugar y abordó el vehículo donde lo esperaban el piloto y el copiloto, con quienes huyó de la escena. Hernández Zelaya permaneció en la colonia, ya que ella reside en ese sector.