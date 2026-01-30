Así cayeron los sospechosos del ataque contra reconocida abogada en Choluteca

Los sospechosos fueron identificados como Marlon Noé Osorio Corrales, Karen Sobeyda Rodríguez Castro y los hermanos Manuel Armando y Milka Sarahy Matamoros Castro. La Fiscalía los acusa como presuntos coautores del delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa acabada, en perjuicio de la profesional del derecho, así como por el delito de asociación para delinquir.