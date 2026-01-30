Así cayeron los sospechosos del ataque contra reconocida abogada en Choluteca

Autoridades policiales capturaron el jueves 29 de enero a cuatro supuestos integrantes de la estructura criminal denominada “Los Pollos”, señalados de participar en el atentado armado contra la abogada Carmen Yolanda Ordóñez Rivas, ocurrido en diciembre de 2025 en la ciudad de Choluteca.
Las detenciones se realizaron durante tres allanamientos de domicilio ejecutados en distintos sectores de la ciudad, como parte de las investigaciones dirigidas por el Ministerio Público.
Los sospechosos fueron identificados como Marlon Noé Osorio Corrales, Karen Sobeyda Rodríguez Castro y los hermanos Manuel Armando y Milka Sarahy Matamoros Castro. La Fiscalía los acusa como presuntos coautores del delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa acabada, en perjuicio de la profesional del derecho, así como por el delito de asociación para delinquir.
Durante los operativos, las autoridades decomisaron varios teléfonos celulares y dos motocicletas que, según las investigaciones, habrían sido utilizadas para cometer el hecho criminal.
De acuerdo con el expediente investigativo, el ataque ocurrió el 29 de diciembre de 2025 en un bufete jurídico ubicado en el barrio El Tamarindo de Choluteca.
Registros de cámaras del sistema de emergencias 911 y de negocios privados captaron el momento en que los cuatro sospechosos ingresaron al establecimiento alrededor de las 12:11 del mediodía.
El día del ataque, la abogada Carmen Yolanda Ordóñez Rivas, de 53 años, se encontraba en su oficina junto a su secretaria cuando dos hombres ingresaron simulando ser clientes que solicitaban asesoría para un trámite legal.
Según la acusación, tras ser atendidos por la abogada, Manuel Armando Matamoros Castro habría sacado un arma de fuego tipo revólver de su cintura y disparado en dos ocasiones contra la víctima.
La secretaria resultó ilesa, mientras que la abogada fue trasladada de inmediato a una clínica privada, donde permaneció bajo resguardo policial.
El acusado disparó directamente contra la profesional del derecho, pese a que esta les ofreció entregar dinero u objetos personales. Posteriormente, los implicados huyeron de la escena a bordo de motocicletas.
Las autoridades indicaron que los detenidos pertenecerían a la banda criminal “Los Pollos”, presuntamente dedicada a actividades ilícitas como homicidios, tráfico de drogas, robos y otros delitos, con operaciones principalmente en Choluteca y zonas aledañas.
Los imputados fueron puestos a disposición de los juzgados competentes para continuar con el proceso judicial correspondiente.