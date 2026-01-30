Teófimo López y su show ante Shakur Stevenson: pesaje y así fue el cara a cara

Nueva York, Estados Unidos.

Teófimo López y Shakur Stevenson protagonizaron un llamativo pesaje oficial este viernes con un intenso careo por parte del hondureño, en la previa de la pelea boxística que realizarán mañana en el prestigioso Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. El corresponsal de Diario La Prensa, Eduardo Solano, estuvo presente. El boxeo mundial se paraliza con este combate que enfrenta dos filosofías opuestas sobre el ring. El hondureño Teófimo 'The Takeover' López y el estadounidense Shakur Stevenson en pleno prime de sus carreras, representan un choque de estilos que promete marcar época: la explosividad y el poder frente a la técnica y la inteligencia táctica. Teófimo López llegó con mucho ritmo, bailando al lado de su padre y su peso dio 139.6 libras y Shakur Stevenson, 138.6 lbs. El hondureño defenderá sus títulos de Ring y de la Organización Mundial de Boxeo, OMB, contra el rey de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo, CMB.

Teofimo Lopez Jr & Sr are full of ENERGY today 🕺



🎟️ Buy RING 6 NOW HERE --> https://t.co/FoiaUucafv#RING6 | Teofimo Lopez vs Shakur Stevenson | Jan 31 | Exclusively on DAZN | @RingMagazine ▪️ pic.twitter.com/gWnO4tseej — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) January 30, 2026

López, campeón mundial superligero de la OMB, llega respaldado por un historial de grandes noches. Con 20 victorias en 21 combates y 13 nocauts, ha demostrado que sabe brillar en escenarios de máxima presión. Su consagración ante Vasiliy Lomachenko y su reciente triunfo frente a Josh Taylor lo posicionan como uno de los boxeadores más peligrosos libra por libra. López es agresivo, explosivo y con una capacidad notable para cambiar el rumbo de una pelea con un solo golpe. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Del otro lado aparece Shakur Stevenson, invicto y dueño de un boxeo quirúrgico. Con 22 triunfos sin derrota, el campeón en dos divisiones es considerado uno de los mejores defensores de la actualidad. Medallista olímpico en Río 2016, Stevenson basa su éxito en el control de la distancia, la lectura del rival y una precisión que desarma planes ajenos. Aunque su poder de nocaut no es su principal arma, su inteligencia sobre el ring le ha permitido dominar combates sin exponerse innecesariamente. En términos físicos, el duelo es equilibrado. Ambos cuentan con estaturas y alcances similares, lo que elimina ventajas claras en ese aspecto. La verdadera diferencia radica en el ritmo de pelea: Teófimo buscaría imponer intensidad, presión y combinaciones contundentes, mientras que Shakur apostaría por una pelea cerebral, acumulando puntos round tras round y minimizando intercambios.

La clave del combate estaría en quién logra imponer su plan. Si López consigue acortar distancias y convertir la pelea en un intercambio constante, su poder podría inclinar la balanza. Sin embargo, si Stevenson mantiene el control del centro del ring y neutraliza la ofensiva rival, su boxeo técnico podría llevarlo a una decisión clara. Más allá del resultado, Teófimo López vs Shakur Stevenson se perfila como una de las batallas más atractivas del boxeo moderno: juventud, talento, legado y estilos opuestos en una sola noche. Un combate que no solo definiría supremacía, sino que podría convertirse en un referente generacional dentro del deporte de los puños. La cartelera principal de la velada The Ring VI, que tendrá como plato fuerte el choque entre Teófimo Lopez y Shakur Stevenson, comenzará a las 7:00 de la noche, hora en Honduras. Se espera que López y Stevenson suban al ring casi tres horas más tarde. El combate será exclusivo de DAZN para todo el mundo por streaming.

LO QUE DEBES SABER DE TEÓFIMO LÓPEZ Y SHAKUR STEVENSON