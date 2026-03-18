Tabla goleadores Champions: Kane marcó doblete y Julián no perdona; así quedó Mbappé

Mbappé se fue en blanco y sus rivales responden: así quedó la tabla de goleadores tras finalizar la fase de octavos de final en la Champions League.
Raphinha (FC Barcelona) -- El brasileño se destapó con doblete y aunque no se encuentra en lo más alto, alcanzó las 3 anotaciones en Champions.
22. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- El juvenil anotó desde el punto penal y escaló en la tabla de goleadores en Champions tras alcanzar las 5 anotaciones.
21. Vinicius (Real Madrid) -- El brasileño se destapó con doblete y ascendió en la tabla tras llegar a los 5 goles en la presente temporada de la Champions League.
20. Szoboszlai (Liverpool) -- El húngaro volvió a marcar en Champions y llegó a las 5 anotaciones. Su equipo avanzó a cuartos de final.
19. Luis Suárez (Sporting Lisboa) -- El delantero colombiano marcó desde el punto penal en la goleada al Bodo y ya tiene acumulados 5 goles en la presente temporada.
18. Sorloth (Atlético de Madrid) -- El delantero noruego entró de cambio ante el Tottenham y se fue en blanco. Su equipo avanzó a cuartos de final y se mantiene en la tabla con 5 goles.
17. Rashford (FC Barcelona) -- El inglés no tuvo minutos en la paliza ante Newcastle y se queda con 5 anotaciones.
16. Hogh (Bodo/Glimt) -- El delantero del equipo noruego se fue en blanco en la goleada ante el Sporting. Ya quedó fuera de la competencia y cerró con 5 dianas.
15. Guruzeta (Athletic Club) -- Su equipo ya está fuera de la Champions League, pero antes dejó como saldo 5 goles.
14. Camilo Durán (Qarabag) -- El colombiano ya no está en la Liga de Campeones con su equipo y se quedó con 5 goles en la presente temporada.
13. Balogun (Mónaco) -- Es otro de los eliminados, pero se quedaron en la tabla de goleadores con 5 anotaciones en la Champions League.
12. Vitinha (PSG) -- El portugués se fue en blanco en la goleada ante el Chelsea, pero se mantiene en la pelea con sus 6 goles.
11. Martinelli (Arsenal) -- No anotó en el triunfo 2-0 ante el Leverkusen y se quedó estancado con 6 anotaciones.
10. Hauge (Bodo/Glimt) -- Tampoco marcó en la vuelta de octavos de final y se despide de la competición con 6 goles.
9. Fermín López (FC Barcelona) -- El jugador español volvió al gol en la paliza ante Newcastle y escala en la tabla de goleadores tras alcanzar 6 dianas.
8. Harvey Barnes (Newcastle) -- Se fue en blanco en la goleada recibida ante el Barcelona (7-2) y se despidió de la Champions League con sus 6 tantos.
7. Osimhen (Galatasaray) -- El nigeriano tampoco marcó en octavos de final y dice adiós junto a su equipo a la Champions. Cerró con 7 goles en la presente temporada.
6. Kvaratskhelia (PSG) -- El georgiano no falló en octavos y anotó en la vuelta ante el Chelsea. Alcanzó las 7 anotaciones y jugará en cuartos de final.
5. Erling Haaland (Manchester City) -- El noruego anotó ante el Real Madrid y alcanzó los 8 goles. El cuadro inglés fue eliminado en octavos de final.
4. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) -- El delantero argentino se destapó con nuevo gol ante el Tottenham y se mete a la pelea con sus 8 goles.
3. Harry Kane (Bayern Múnich) -- El delantero inglés se destapó con doblete y amenaza en la cima de la tabla de goleadores. Llegó a 10 anotaciones y jugará los cuartos de final.
2. Gordon (Newcastle) -- Tampoco anotó con su equipo y fueron eliminados ante el Barcelona. Se quedó en el podio con sus 10 tantos.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- Tuvo minutos ante el Manchester City tras regresar de una lesión, pero no marcó. Se mantiene como líder de la tabla de goleadores con 13 tantos y jugará en los cuartos de final de Champions.
Así marcha la tabla de goleadores de la Champions League tras finalizar la fase de octavos de final.