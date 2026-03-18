Goleador francés decide jugar con selección de Concacaf para el Mundial 2026

Destacado delantero que milita en la Premier League ha causado revuelo tras informar que decidió jugar el Mundial 2026 con una de las selecciones de Concacaf.
El Mundial 2026 se disputará entre el jueves 11 de junio al domingo 19 de julio de 2026, en un formato que promete máxima intensidad futbolística durante 39 días de competencia repartidos en 104 partidos oficiales.
Con el formato expandido de 48 selecciones, la Copa del Mundo 2026 introducirá una fase de 12 grupos de 4 equipos cada uno. Los dos mejores de cada grupo junto con los 8 mejores terceros lugares avanzarán a una fase eliminatoria ampliada de 32 equipos.
Una de las selecciones que disputará el Mundial 2026 será la sorprendente Haití, quien dejó en el camino tanto a Honduras y Costa Rica.
Tras 52 años de espera, Haití selló su regreso a una Copa del Mundo y estará en la justa mundialista. Hoy, la selección caribeña ha recibido la noticia de que goleador de la Premier League ha decidido jugar con ellos en la justa mundialista.
La Selección de Haití quedó ubicada en el Grupo C con Brasil, Marruecos y Escocia, en el papel es el conjunto más débil pero con la llegada de uno de los goleadores de la Premier League puede provocar más de algún susto.
Wilson Isidor, delantero de 25 años de edad y que destaca en el Sunderland de la Premier League de Inglaterra, es el futbolista que ha decidido jugar el Mundial 2026 con la selección nacional de Haití.
Wilson Isidor nació en Francia, pero al ver que no recibe oportunidades en la selección francesa, tomó la decisión de jugar con Haití.
Isidor también fue internacional juvenil con Francia hasta la categoría sub‑20, pero no había sido convocado aún por la selección absoluta de Les Bleus, lo que abrió la puerta para explorar otras opciones internacionales.
Mediante su cuenta oficial de Instagram, Wilson Isidor anunció que aceptaba jugar con la selección de Haití.
"Les escribo hoy para anunciarles mi decisión de responder favorablemente al llamado de la selección nacional de Haití. En los últimos meses, he recibido una avalancha de mensajes de su parte, pidiéndome que me uniera a Les Grenadiers", comenzó diciendo.
Wilson Isidor señaló: "Me tomé el tiempo de reflexionar, porque quería hacer las cosas bien por el país y por el equilibrio de todo el equipo, sin precipitar nada. Pero sepan que he leído todos sus mensajes y que me han tocado profundamente el corazón".
"Estoy orgulloso de formar parte ahora de la selección y de poder honrar a nuestro pueblo, a nuestra nación. Juntos, tenemos la oportunidad de escribir la historia y vivir grandes aventura", indicó el delantero del Sunderland al señalar que se une a la Selección Nacional de Haití.
"Estoy ansioso por sentir la pasión de nuestra diáspora y, sobre todo, por conocerlos a todos", cerró diciendo el goleador.
La selección de fútbol de Haití ha dado un golpe histórico al sumar a uno de sus futbolistas más destacados del momento: Wilson Isidor, delantero francés de Wilson Isidor que milita en la Premier League con el Sunderland AFC. Esta incorporación marca un paso trascendental para el equipo haitiano .
Wilson Isidor es un delantero nacido el 27 de agosto de 2000 en Rennes, Francia, de ascendencia haitiana y malgache. Comenzó su carrera en las divisiones juveniles del Stade Rennais y luego pasó por clubes como AS Mónaco, Laval, Bastia‑Borgo, Lokomotiv Moscú y Zenit San Petersburgo antes de llegar al Sunderland AFC.
Con el Sunderland, Wilson ha logrado consolidarse como una pieza importante en la ofensiva, sumando varios goles y ayudando al club a regresar y mantenerse en la máxima categoría del fútbol inglés.
Wilson es un delantero rápido, potente y con buen remate tanto con el pie derecho como con el izquierdo.
El llamado de Wilson Isidor a la selección de Haití ha provocado mucha sorpresa y como consecuencia desatado diversos comentarios.