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PSG busca fichar una estrella del Barcelona y Luis Enrique ya habló con él

PSG busca reforzar su ataque con una estrella blaugrana y Luis Enrique ya se comunicó con el jugador.

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El PSG pone la mira en una estrella del Barcelona. Luis Enrique ya inició contacto con el jugador y busca convencerlo de unirse al proyecto parisino.
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El próximo mercado de fichajes empieza a generar expectativa, incluso antes de su apertura oficial.
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Los grandes clubes europeos ya comienzan a mover sus piezas de cara a la temporada 2026-2027.
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Uno de los equipos protagonistas es el PSG de Luis Enrique, institución conocida por sus incorporaciones millonarias y su apuesta por estrellas de primer nivel.
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Luis Enrique ha conformado un plantel de alto calibre para el club francés, que le permitió conquistar la última edición de la Champions League y posicionarse nuevamente como uno de los favoritos para alzar el trofeo.
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Según el medio El Nacional.cat, el técnico español tiene en mente reforzar su equipo con una figura del Barcelona, con quien ya ha establecido contacto.
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La información apunta a que Luis Enrique sueña con contar con Raphinha en su plantilla para la próxima campaña.
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De acuerdo con la misma fuente, el entrenador ya se ha comunicado con el extremo brasileño, invitándolo a sumarse al proyecto parisino.
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Aunque el PSG dispone de una de las plantillas más costosas del continente, no se descartan movimientos de salida en este mercado de verano.
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Uno de los posibles jugadores en salir podría ser Ousmane Dembélé, quien estaría buscando nuevos horizontes y ve en Inglaterra una opción viable.
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Recientemente, se vio al representante de Dembélé reunido con el director deportivo del Manchester City, aumentando los rumores sobre un posible traspaso al equipo de Pep Guardiola.
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Cabe recordar que Dembélé aún tiene contrato con el PSG hasta 2028, lo que podría complicar pero no impedir su salida.
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El interés de Luis Enrique por Raphinha estaría vinculado a una eventual marcha de Dembélé, dado que busca un extremo versátil capaz de desempeñarse en ambas bandas, tal como lo hace el francés.
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No obstante, Raphinha parece cómodo y feliz en el Barcelona, donde se ha consolidado como uno de los jugadores más determinantes del equipo.
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El brasileño lo demostró recientemente marcando un doblete frente al Newcastle en la Champions League, reforzando su valor dentro del club culé.
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Es importante señalar que Raphinha tiene contrato con el Barcelona hasta 2028, lo que lo convierte en una pieza clave y difícil de seducir para otros clubes.
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