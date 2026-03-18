PSG busca fichar una estrella del Barcelona y Luis Enrique ya habló con él

El PSG pone la mira en una estrella del Barcelona. Luis Enrique ya inició contacto con el jugador y busca convencerlo de unirse al proyecto parisino.
El próximo mercado de fichajes empieza a generar expectativa, incluso antes de su apertura oficial.
Los grandes clubes europeos ya comienzan a mover sus piezas de cara a la temporada 2026-2027.
Uno de los equipos protagonistas es el PSG de Luis Enrique, institución conocida por sus incorporaciones millonarias y su apuesta por estrellas de primer nivel.
Luis Enrique ha conformado un plantel de alto calibre para el club francés, que le permitió conquistar la última edición de la Champions League y posicionarse nuevamente como uno de los favoritos para alzar el trofeo.
Según el medio El Nacional.cat, el técnico español tiene en mente reforzar su equipo con una figura del Barcelona, con quien ya ha establecido contacto.
La información apunta a que Luis Enrique sueña con contar con Raphinha en su plantilla para la próxima campaña.
De acuerdo con la misma fuente, el entrenador ya se ha comunicado con el extremo brasileño, invitándolo a sumarse al proyecto parisino.
Aunque el PSG dispone de una de las plantillas más costosas del continente, no se descartan movimientos de salida en este mercado de verano.
Uno de los posibles jugadores en salir podría ser Ousmane Dembélé, quien estaría buscando nuevos horizontes y ve en Inglaterra una opción viable.
Recientemente, se vio al representante de Dembélé reunido con el director deportivo del Manchester City, aumentando los rumores sobre un posible traspaso al equipo de Pep Guardiola.
Cabe recordar que Dembélé aún tiene contrato con el PSG hasta 2028, lo que podría complicar pero no impedir su salida.
El interés de Luis Enrique por Raphinha estaría vinculado a una eventual marcha de Dembélé, dado que busca un extremo versátil capaz de desempeñarse en ambas bandas, tal como lo hace el francés.
No obstante, Raphinha parece cómodo y feliz en el Barcelona, donde se ha consolidado como uno de los jugadores más determinantes del equipo.
El brasileño lo demostró recientemente marcando un doblete frente al Newcastle en la Champions League, reforzando su valor dentro del club culé.
Es importante señalar que Raphinha tiene contrato con el Barcelona hasta 2028, lo que lo convierte en una pieza clave y difícil de seducir para otros clubes.