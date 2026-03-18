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Barcelona mete miedo y va por fichaje de futbolista que se burló de ellos

En redes sociales han resurgido antiguas publicaciones que vinculan al jugador con burlas hacia el entorno blaugrana, e incluso hacia Lamine Yamal.

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El FC Barcelona no pierde tiempo y va por el fichaje de uno de los mejores defensores que existen en el mundo.

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El conjunto culé pretende reforzar su zona defensiva de cara a la próxima temporada ya que ese ha sido un gran problema a lo largo de los últimos años.

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Hansi Flick, Director técnico del FC Barcelona, ha pedido el fichaje de uno de los futbolistas que pese a que anteriormente amargó y hasta se burló de los culés, lo considera clave para su proyecto de la próxima campaña.

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Sin importar las críticas porque el jugador se mofó del Barcelona en su momento, Hansi Flick ha solicitado el fichaje para el equipo culé.

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Lo que a principio de temporada parecía un sueño inalcanzable, hoy está más cerca que nunca de hacerse realidad. Alessandro Bastoni, podría convertirse en el fichaje bomba del Barcelona de cara a la próxima campaña.

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El defensor Alessandro Bastoni ha pasado de ser el "intocable santo" y seña del Inter de Milán a encabezar la lista de transferibles.
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Según informa ‘La Gazzetta dello Sport’, el club nerazzurro ha tomado la decisión definitiva de vender al central zurdo este verano para financiar sus próximos fichajes y aliviar la presión de su nueva propiedad.
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Bastoni, consolidado como uno de los centrales modernos más determinantes de Europa bajo las órdenes de Conte e Inzaghi, vive una situación insostenible en el Calcio.
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El Barça ha estado siguiendo las actuaciones del jugador de 26 años, ya que lo han señalado como el principal objetivo para reforzar su línea defensiva.
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La destreza de Bastoni con el balón, combinada con su solidez defensiva – gracias a su imponente estatura y su lectura del juego –, demuestra que puede transformarse en un central de élite en el Barça.
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Según diversas fuentes cercanas al entorno del club, la dirección deportiva del Barça considera que Bastoni sería el socio ideal para liderar la defensa en los próximos años, especialmente ante la necesidad de rejuvenecer y dar mayor solidez a la plantilla.
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Prensa italiana señala que clubes de la Premier League lo tienen en la mira, pero Bastoni al parecer tiene ese deseo de formar parte del FC Barcelona.
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Al parecer, el director deportivo del Barça, Deco, está muy interesado en el italiano debido a su excepcional combinación de experiencia de alto nivel y potencial a largo plazo
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El posible interés del FC Barcelona por Alessandro Bastoni no ha sido bien recibido por una parte de la afición blaugrana, y en las últimas horas ha surgido un factor que podría complicar aún más su llegada: unas antiguas publicaciones en redes sociales que muchos interpretan como burlas hacia el joven talento Lamine Yamal.
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En plataformas digitales, varios aficionados han rescatado imágenes y comentarios atribuidos al defensor del Inter de Milán, en los que supuestamente se mofaba del extremo culé.

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Esta fue una de las fotos que subió Bastoni en su cuenta oficial de Instagram en donde aparece tirado Lamine Yamal en el juego del 2025 donde Inter eliminó al Barcelona de la UEFA Champions League.

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En este caso, la posible operación por Bastoni no solo dependería de factores económicos y deportivos, sino también del ambiente que podría generarse en el entorno del club.
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