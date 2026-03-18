Honduras, con varios cambios: el primer 11 de Francisco Molina que se perfila ante Perú

La Selección de Honduras debutará bajo el mando de Francisco Molina en el partido amistoso contra Perú el 31 de marzo y el entrenador español podría alinear este 11 titular.
Francisco Molina convocó a 10 legionarios para el amistoso de Honduras ante Perú a disputarse en el Estadio Municipal de Butarque en Leganés, Madrid, España.
PORTERO: Edrick Menjívar se mantendría como el portero titular de la Selección Nacional de Honduras. EL guardián se retiró de La H tras la eliminación rumbo al Mundial de United.
LATERAL DERECHO: Kevin Güity recibió su primera convocatoria con Honduras bajo el mando de Francisco Molina, y sería el recambio del retirado lateral derecho Andy Nájar.
DEFENSA: Denil Maldonado se perdió los partidos eliminatorios de octubre y noviembre, pero volverá al equipo titular de la Selección Nacional de Honduras.
DEFENSA: Otro futbolista que regresará al 11 titular es Julián Martínez, quien milita en el Alverca de la primera división de Portugal.
LATERAL IZQUIERDO: Joseph Rosales es uno de los hondureños con mayor experiencia de la primera convocatoria de Francisco Molina.
VOLANTE: Kervin Arriaga, mediocampista mixto, arrancaría en el primer 11 titular de Francisco Molina. El volante del Levante de España está recuperando su nivel.
VOLANTE: El mediocampista Jorge Álvarez es uno de los mejores futbolistas de la Liga Nacional y apunta a la titularidad con Honduras. Con Rueda sumó partidos como titular.
VOLANTE: Edwin Rodríguez se perdió los partidos eliminatorios de octubre y noviembre, pero regresaría al equipo titular de la Selección de Honduras.
VOLANTE: Tirado al costado izquierdo aparecería Luis Palma, uno de los mejores jugadores de la Selección de Honduras en el reciente proceso de Rueda.
ATACANTE: Dereck Moncada, de gran momento en Colombia, sería una de las sorpresas de Francisco Molina en su primer partido como entrenador de Honduras.
ATACANTE: Jorge Benguché se mantiene con la Selección de Honduras y sería una de las apuestas de Francisco Molina. No obstante, esta posición sería una de las dudas del DT español.
OPCIONES: Clinton Bennett, defensor de Olimpia, recibió su primera convocatoria con la Selección Nacional de Honduras.
OPCIONES: Leandro Padilla, jugador de la filial del Inter Miami, también recibió su primera convocatoria con Honduras. Tiene 16 años de edad y se desempeña como volante.
OPCIONES: Exon Arzú, atacante de Real España y mundialista con la Sub-20 de Honduras, es otra carta que tomó en cuenta Francisco Molina.
OPCIONES: Deiby Flores, actualmente está sin equipo, pero es uno de los capitanes de la Selección de Honduras.