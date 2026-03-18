¿Bajar la edad punible a 12 años? Las alertas de una defensora de la niñez en Honduras

<b>Diana María Fuentes</b>, de 18 años, es <b>defensora de los derechos </b>de niñas, niños y adolescentes. Es fundadora de la Iniciativa de Niñas, Niños y Adolescentes Empoderados en Honduras (<a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://innaeh.org/" target="_blank">INNAEH</a>) y miembro de la Red Latinoamericana y Caribeña de Niñas, Niños y Adolescentes (<a rel="nofollow" href="https://rednnyas.org/">REDNNyAs</a>).Con siete años de experiencia como voz de la niñez hondureña, ha participado en espacios de incidencia junto a tomadores de decisiones a nivel nacional e internacional, entre ellos la <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.un.org/es/about-us" target="_blank">Organización de las Naciones Unidas (ONU)</a>, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Movimiento Mundial por la Infancia.Ha presentado el informe alternativo sobre la garantía de los derechos del niño ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y ha representado a la juventud ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, participando en el <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/upr/upr-home" target="_blank">Examen Periódico Universal (EPU).</a>