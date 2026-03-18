Estas son las prohibiciones para los turistas en Semana Santa en Puerto Cortés

Las autoridades municipales informaron que se han desplegado <b>equipos de vigilancia</b> para garantizar el cumplimiento de estas medidas durante toda la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/fotogalerias/honduras/impresionantes-playas-honduras-puedes-visitar-semana-santa-2026-FP29625145" target="_blank">temporada</a>.El horario de cierre de las playas municipales estará vigente desde el viernes 27 de marzo hasta el sábado 4 de abril de 2026, como parte del operativo de control durante el<b> </b>verano <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/fotogalerias/honduras/semana-santa-2026-cuando-empieza-cuando-termina-MP29517795" target="_blank">Semana Santa<b> </b></a>y el <b>Feriado Morazánico.</b>La municipalidad reiteró que todas estas disposiciones son de carácter obligatorio, con el fin de asegurar una <b>temporada segura</b> para turistas y residentes.