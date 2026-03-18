Estas son las prohibiciones para los turistas en Semana Santa en Puerto Cortés

Puerto Cortés, Honduras

La municipalidad de Puerto Cortés oficializó una serie de disposiciones en el marco del programa “Verano Seguro 2026”, de cumplimiento obligatorio en todas las playas municipales. Entre las principales medidas destaca la prohibición de la circulación de motos acuáticas a partir de las 6:00 pm. Tampoco se permitirá el uso de cuatrimotos ni de vehículos que obstaculicen el paso en la playa.

En caso de incumplimiento, las autoridades policiales podrán decomisar estos vehículos y ponerlos a la orden de la Policía de Tránsito. Asimismo, queda prohibido el paseo a caballo, así como la presencia de perros catalogados como de alta peligrosidad en las playas municipales.

Además, se prohíbe el uso de envases de vidrio para la venta de bebidas. Los negocios deberán servir productos únicamente en envases de cartón, plástico o lata. El incumplimiento de esta normativa será sancionado con una multa de cinco mil lempiras y, en caso de reincidencia, se procederá al cierre del establecimiento. Las autoridades también reiteraron que está prohibido el ingreso de menores de edad a negocios donde se vendan bebidas alcohólicas. Los comercios que incumplan esta disposición enfrentarán sanciones económicas. En cuanto al comercio en zonas turísticas, toda persona que desee operar en las playas deberá contar con el permiso correspondiente; de lo contrario, será desalojada por la Policía Municipal. Se aplicarán multas de alrededor de 5,000 lempiras hasta L10,000 por incumplimento de la ordenanza.

Restricciones en playas y actividades recreativas

Las nuevas regulaciones incluyen limitaciones en actividades recreativas. En las playas del litoral norte del municipio no se permitirá el uso de lanchas ni de bananas acuáticas. Las autoridades de la Base Naval estarán facultadas para decomisar estos equipos en caso de incumplimiento. De igual manera, se establecen restricciones para garantizar la seguridad de los visitantes: no se permitirá el ingreso al mar ni la permanencia en él después de las 7:00 pm. La Oficina de Turismo Municipal deberá instalar rótulos para indicar este horario.

Ordenamiento y control del espacio público

La ordenanza establece que no se permitirá la instalación de negocios en aceras, áreas verdes o zonas de playa que obstaculicen la libre circulación o representen riesgos para la población. En estos casos, las autoridades procederán al desalojo inmediato. En la playa municipal El Porvenir se restringe el estacionamiento en zonas no autorizadas, especialmente en áreas de limpieza y aceras. Los vehículos que incumplan podrán ser inmovilizados y sancionados. Asimismo, solo podrán operar equipos de transporte previamente autorizados por el Departamento de Servicios Públicos.

Normas de convivencia

Dentro de las disposiciones también se prohíben actividades que atenten contra la moral y las buenas costumbres. Los eventos que incumplan esta normativa serán sancionados con multas de hasta diez mil lempiras. Además, todos los establecimientos turísticos deberán contar con personal capacitado y certificado para brindar servicios seguros a los visitantes.