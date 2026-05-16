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Precios de los combustibles a partir del lunes 18 de mayo en Honduras

Los combustibles tendrán nuevos precios en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Conozca cuánto subirán las gasolinas

Precios de los combustibles a partir del lunes 18 de mayo en Honduras

La nueva estructura de precios fue anunciada a través de la Secretaría de Energía.
Cortés, Honduras.

La Secretaría de Energía informó este sábado la nueva estructura de precios de los combustibles que estará vigente a partir del lunes 18 de mayo en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

De acuerdo con el comunicado oficial, para esta semana se registran rebajas en el kerosene y variaciones leves en otros derivados del petróleo.

Además, se mantiene el apoyo económico temporal en la gasolina regular y el GLP doméstico, como una medida de alivio para la economía de los hogares hondureños.

Precios en Tegucigalpa

En Tegucigalpa, la gasolina superior aumentará L 2.83, por lo que su nuevo precio será de L 144.94 por galón. La gasolina regular subirá L 1.91 y pasará a costar L 132.73. El kerosene reflejará una rebaja de L 3.09, quedando en L 130.60, mientras que el diésel disminuirá L 0.36 y se cotizará en L 138.53.

Por su parte, el GLP doméstico mantendrá su precio en L 245.61, mientras que el GLP vehicular tendrá un incremento de L 1.08 y alcanzará los L 51.33 por galón.

Precios en San Pedro Sula

En San Pedro Sula, la gasolina superior experimentará un aumento de L 3.30, estableciendo su nuevo valor en L 139.96. La gasolina regular también subirá L 2.08 y costará L 127.60.

El Gas Licuado de Petróleo mantiene su precio esta semana

El kerosene bajará L 2.59 y su nuevo precio será de L 125.59, mientras que el diésel aumentará levemente L 0.13, alcanzando los L 133.52 por galón.

En cuanto al GLP doméstico en la capital industrial, el precio se mantendrá en L 224.47. El GLP vehicular subirá L 1.08 y pasará a costar L 47.80.

La nueva estructura de precios fue anunciada por el Gobierno de la República de Honduras a través de la Secretaría de Energía.

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Redacción La Prensa
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redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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