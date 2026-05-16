Precios de los combustibles a partir del lunes 18 de mayo en Honduras

Cortés, Honduras.

La Secretaría de Energía informó este sábado la nueva estructura de precios de los combustibles que estará vigente a partir del lunes 18 de mayo en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

De acuerdo con el comunicado oficial, para esta semana se registran rebajas en el kerosene y variaciones leves en otros derivados del petróleo.

Además, se mantiene el apoyo económico temporal en la gasolina regular y el GLP doméstico, como una medida de alivio para la economía de los hogares hondureños.