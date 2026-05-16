Barcelona y la primera salida oficial, se despide con emotivo mensaje: "Me voy"

Barcelona, España.

El delantero del Barcelona, Robert Lewandowski, ha confirmado este sábado, en un mensaje publicado en su perfil personal de la red social Instragram, que abandonará el club azulgrana al final de la presente temporada.

El internacional polaco, que cumple 38 años en agosto y terminaba contrato este verano, ha disputado cuatro temporadas como azulgrana, en las que ha contribuido con sus goles a ganar tres Ligas Españolas, una Copa de Rey y tres Supercopas de España.

"Después de cuatro años llenos de retos y de trabajo duro, es el momento de cambiar. Me voy con la sensación del deber cumplido. Cuatro temporadas, tres campeonatos. Nunca olvidaré el amor que he recibido de los aficionados desde mi llegada. Cataluña es mi lugar en la tierra", ha afirmado Lewandowski.