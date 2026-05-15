Honduras asume presidencia pro tempore de la OEA en trata de personas

Tegucigalpa, Honduras

Honduras asumió por primera vez la presidencia pro tempore de la Novena Reunión de Autoridades Nacionales sobre Trata de Personas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), un hecho considerado un avance en el liderazgo regional del país en esta materia. La delegación hondureña fue encabezada por la secretaria ejecutiva de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT), Sua Martínez Ibarra, quien destacó el compromiso del Gobierno de Honduras con la defensa de los derechos humanos y la protección de la dignidad humana como bien jurídico tutelado.

Martínez subrayó que la lucha contra la trata de personas es una prioridad en la agenda pública nacional y un compromiso que involucra a los tres poderes del Estado, en el marco de los esfuerzos para fortalecer la prevención, persecución y atención a víctimas.

Coordinación regional

Durante su intervención, la funcionaria resaltó la importancia de consolidar mecanismos de coordinación regional, el intercambio de información y el fortalecimiento de capacidades institucionales entre los países miembros, para enfrentar de forma articulada las dinámicas transnacionales de este delito. Asimismo, agradeció el liderazgo ejercido por Guatemala durante la Octava Reunión, señalando que su gestión permitió robustecer el diálogo político y técnico entre los Estados, además de establecer recomendaciones que hoy sirven como hoja de ruta regional.

Durante la sesión de clausura, Honduras asumió la Presidencia y República Dominicana la Vicepresidencia de la Novena Reunión de Autoridades Nacionales en materia de Trata de Personas. 🔗https://t.co/GIBTkyJGpC #OEAcontralaTrata @MIREXRD — OEA - Seguridad Pública (@OEA_SegPublica) May 15, 2026