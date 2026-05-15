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Temporada ciclónica inicia en el Pacífico: Copeco pide prepararse para las lluvias

El Centro Nacional de Huracanes de la NOAA informó que por ahora no se espera formación de ciclones tropicales en los próximos siete días, pero Copeco pidió a la población mantenerse alerta y seguir únicamente información oficial

Temporada ciclónica inicia en el Pacífico: Copeco pide prepararse para las lluvias

Copeco pide prevención ante lluvias, inundaciones y deslizamientos por la temporada ciclónica del Pacífico. En Honduras , los huracanes del Pacífico no afectan directamente, pero sí las tormentas que provocan.
Tegucigalpa, Honduras

La temporada ciclónica en el océano Pacífico oriental inició este 15 de mayo y se extenderá hasta el 30 de noviembre, un período en el que Honduras debe mantener vigilancia preventiva aunque no todos los fenómenos impacten directamente el territorio nacional.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, dependiente de la NOAA, confirmó este viernes el comienzo oficial de la temporada en el Pacífico oriental y señaló que, de momento, no se espera la formación de ciclones tropicales durante los próximos siete días.

De acuerdo con la NOAA, los promedios históricos de largo plazo para esta cuenca son de 15 tormentas con nombre, ocho huracanes y cuatro huracanes mayores durante la temporada.

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En Honduras, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) llamó a la población a mantenerse informada y preparada ante los posibles efectos indirectos de los sistemas que se formen en el Pacífico.

“Hoy inicia la temporada ciclónica en el Pacífico. En Copeco te invitamos a mantenerte informado y preparado”, indicó la institución en su mensaje preventivo.

Copeco llamó a la población hondureña a prepararse desde este 15 de mayo ante el inicio de la temporada ciclónica en el Pacífico, cuyos fenómenos pueden generar lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos.

Copeco llamó a la población hondureña a prepararse desde este 15 de mayo ante el inicio de la temporada ciclónica en el Pacífico, cuyos fenómenos pueden generar lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos.

La entidad advirtió que, aunque no todos los fenómenos llegan directamente al país, sus efectos pueden provocar lluvias intensas, inundaciones, crecidas repentinas de ríos y quebradas, así como deslizamientos en zonas vulnerables.

Por esa razón, Copeco recomendó a las familias tener listo un plan familiar de emergencia, identificar zonas seguras dentro de sus comunidades y seguir únicamente información oficial para evitar rumores o alertas falsas.

La vigilancia es especialmente importante para los departamentos del sur, occidente y zonas montañosas del país, donde las lluvias asociadas a sistemas del Pacífico suelen generar saturación de suelos, derrumbes y afectaciones en carreteras, viviendas y cultivos.

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El Centro de Predicción Climática de la NOAA también informó que El Niño tiene alta probabilidad de desarrollarse pronto, con 82% de posibilidad entre mayo y julio de 2026, y de continuar durante el invierno del hemisferio norte 2026-2027.

Este fenómeno (El Niño) puede alterar los patrones de lluvia y temperatura en la región, aunque sus impactos específicos dependen de la evolución de cada temporada.

Copeco insistió en que la prevención debe comenzar desde ahora, antes de que se presenten emergencias. Entre las principales medidas están revisar techos y cunetas, no construir ni permanecer en zonas de alto riesgo, tener documentos importantes protegidos, preparar una mochila de emergencia y conocer las rutas de evacuación.

La temporada ciclónica del Pacífico inicia antes que la del Atlántico, que comienza el 1 de junio y también finaliza el 30 de noviembre. En ambos casos, las autoridades recomiendan vigilancia permanente, especialmente durante los meses de mayor actividad lluviosa.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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