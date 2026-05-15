Temporada ciclónica inicia en el Pacífico: Copeco pide prepararse para las lluvias

Tegucigalpa, Honduras

La temporada ciclónica en el océano Pacífico oriental inició este 15 de mayo y se extenderá hasta el 30 de noviembre, un período en el que Honduras debe mantener vigilancia preventiva aunque no todos los fenómenos impacten directamente el territorio nacional. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, dependiente de la NOAA, confirmó este viernes el comienzo oficial de la temporada en el Pacífico oriental y señaló que, de momento, no se espera la formación de ciclones tropicales durante los próximos siete días. De acuerdo con la NOAA, los promedios históricos de largo plazo para esta cuenca son de 15 tormentas con nombre, ocho huracanes y cuatro huracanes mayores durante la temporada.

En Honduras, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) llamó a la población a mantenerse informada y preparada ante los posibles efectos indirectos de los sistemas que se formen en el Pacífico. “Hoy inicia la temporada ciclónica en el Pacífico. En Copeco te invitamos a mantenerte informado y preparado”, indicó la institución en su mensaje preventivo.

La entidad advirtió que, aunque no todos los fenómenos llegan directamente al país, sus efectos pueden provocar lluvias intensas, inundaciones, crecidas repentinas de ríos y quebradas, así como deslizamientos en zonas vulnerables. Por esa razón, Copeco recomendó a las familias tener listo un plan familiar de emergencia, identificar zonas seguras dentro de sus comunidades y seguir únicamente información oficial para evitar rumores o alertas falsas. La vigilancia es especialmente importante para los departamentos del sur, occidente y zonas montañosas del país, donde las lluvias asociadas a sistemas del Pacífico suelen generar saturación de suelos, derrumbes y afectaciones en carreteras, viviendas y cultivos.