Las últimas horas de las víctimas en El Cimarrón: así se habría ejecutado el triple crimen

Las autoridades identificaron el pasado 15 de mayo a las tres personas encontradas carbonizadas en la aldea El Cimarrón, en Tegucigalpa, dos de ellas dentro de un freezer incendiado.
El hallazgo ocurrió el pasado 12 de mayo y, tras varios análisis forenses de restos óseos y dentales, Medicina Forense logró confirmar las identidades de las víctimas.
De acuerdo con el informe policial, las víctimas fueron identificadas como Alejandro José Marcilla Reyes, de 48 años; Bowye Burke Midence, de 43; y Axel Oved Cerrato Pineda, de 29 años, este último reconocido supuestamente como integrante de la comunidad LGTBIQ+.
La Policía Nacional informó además sobre la captura de Víctor Javier Castro Rivas, de 37 años, señalado como supuesto miembro activo de la Pandilla 18 y sospechoso del asesinato de las tres personas. La detención preventiva fue ejecutada mediante auto motivado por el delito de asesinato.
Según las investigaciones, la cronología del crimen comenzó durante la madrugada del lunes 11 de mayo de 2026, cuando Alejandro José Marcilla Reyes y Bowye Burke Midence fueron vistos por última vez en la colonia Robles de Tegucigalpa.
Las pesquisas establecen que ambos hombres se trasladaron posteriormente hasta un apartamento ubicado en la colonia Monterrey, propiedad de Axel Oved Cerrato Pineda, donde supuestamente estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas.
El informe policial señala que, tras varias horas, los presentes solicitaron drogas. Cuando los supuestos distribuidores llegaron al lugar, el perro de Axel habría mordido a uno de ellos, provocando que este reaccionara disparándole al animal.
Ese hecho habría desencadenado una discusión dentro de la vivienda. Las autoridades sostienen que Axel Oved Cerrato Pineda fue asesinado primero durante el altercado, aunque aún no se detallan oficialmente las causas exactas de su muerte.
Posteriormente, según la línea investigativa, los sospechosos revisaron el teléfono celular de una de las víctimas y encontraron imágenes que supuestamente vinculaban a Alejandro José Marcilla Reyes y Bowye Burke Midence con otra estructura criminal.
La Policía indicó que Marcilla Reyes y Burke Midence habrían sido atacados con arma blanca, provocándoles la muerte en circunstancias que todavía continúan bajo investigación por parte de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
De acuerdo con el expediente, los tres cuerpos fueron subidos a un autobús propiedad de Víctor Javier Castro Rivas. Las autoridades consideran que el conductor habría participado en el traslado de los cadáveres hasta la aldea El Cimarrón, donde posteriormente fueron incendiados.
El martes 12 de mayo, a las 7:15 de la mañana, miembros del Cuerpo de Bomberos asignados a la estación número 3 de San José de la Vega atendieron un reporte de incendio forestal en la zona. Al llegar al lugar encontraron un freezer en llamas y, dentro de este, dos cuerpos calcinados. A unos 30 metros localizaron una tercera víctima también carbonizada.
Las investigaciones apuntan a que los cuerpos fueron rociados con gasolina antes de ser incendiados. Un juez competente ordenó la detención judicial de Castro Rivas mientras continúan las diligencias para determinar la participación de otros sospechosos en el crimen.