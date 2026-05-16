Las últimas horas de las víctimas en El Cimarrón: así se habría ejecutado el triple crimen

El martes 12 de mayo, a las 7:15 de la mañana, miembros del Cuerpo de Bomberos asignados a la estación número 3 de San José de la Vega atendieron un reporte de incendio forestal en la zona. Al llegar al lugar encontraron un freezer en llamas y, dentro de este, dos cuerpos calcinados. A unos 30 metros localizaron una tercera víctima también carbonizada.