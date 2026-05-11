El Gas Licuado de Petróleo mantiene su precio esta semana

Tegucigalpa

Los precios de los combustibles experimentan este día, a partir de las 6:00 am, variaciones mixtas en el mercado hondureño. El GLP de 25 libras mantiene el mismo precio de la semana pasada.

Las gasolinas aumentan entre 1.15 y 1.35 lempiras el galón en las estaciones de servicio de la zona norte, de acuerdo con la Secretaría de Energía (SEN). No obstante, el diésel y el queroseno experimentan rebajas de entre 3.07 y 6.12 lempiras el galón.

El gas licuado vehicular sube 66 centavos el galón.El cilindro de gas licuado propano de 25 libras mantiene su precio de 224.47 lempiras en San Pedro Sula, ya que la semana pasada experimentó un incremento superior a los siete lempiras.

Ese refinado del petróleo se mantuvo congelado en 213.99 lempiras el cilindro desde febrero de 2022 hasta hace dos semanas.