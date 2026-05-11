El Gas Licuado de Petróleo mantiene su precio esta semana

Los precios de los combustibles experimentan este día, a partir de las 6:00 am, variaciones mixtas en el mercado hondureño. El GLP de 25 libras mantiene el mismo precio de la semana pasada.
Las gasolinas aumentan entre 1.15 y 1.35 lempiras el galón en las estaciones de servicio de la zona norte, de acuerdo con la Secretaría de Energía (SEN). No obstante, el diésel y el queroseno experimentan rebajas de entre 3.07 y 6.12 lempiras el galón.
El gas licuado vehicular sube 66 centavos el galón.El cilindro de gas licuado propano de 25 libras mantiene su precio de 224.47 lempiras en San Pedro Sula, ya que la semana pasada experimentó un incremento superior a los siete lempiras.
Ese refinado del petróleo se mantuvo congelado en 213.99 lempiras el cilindro desde febrero de 2022 hasta hace dos semanas.
Nuevos precios enel mercdo hondureño
La gasolina superior de 95 octanos costará 136.66 en las estaciones de servicio de la Capital Industrial, con un alza de 1.15 lempiras. No obstante, la gasolina regular subirá L1.35 y, por ende, los consumidores pagarán, a partir de hoy, 125.52 lempiras.
Las gasolinas acumulan 16 aumentos consecutivos en el mercado hondureño, tendencia que se mantiene desde el pasado 12 de enero.No obstante, el Gobierno mantiene el 50% del subsidio parcial para la gasolina regular, el que se aplica cada vez que hay incremento. El gas licuado vehicular pasará a costar 46.72 lempiras el galón, con una subida de 66 centavos.
Los consumidores de diésel y queroseno reportan descuentos. El diésel tiene una rebaja de 3.07 lempiras y su nuevo precio es de L133.39.El mayor descuento es para el queroseno o gas doméstico con 6.12 lempiras, pues a partir de este día tiene un costo al consumidor de L128.18.
Para Tegucigalpa, la superior costará L142.11, la regular se cotiza en L130.82, mientras el diésel baja a L138.89 por una reducción de L2.78 y el queroseno cae L6.01 y se halla a L133.69 el galón en la capital del país.