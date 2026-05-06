Deuda de $1,050 millones de la Enee amenaza el servicio eléctrico

Tegucigapa, Honduras

Agregó que la respuesta de las autoridades de la Enee es que están haciendo gestiones para colocar bonos en el transcurso de este mes.

Karla Martínez, presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE) , dijo ayer que la deuda de la estatal eléctrica suma 1,050 millones de dólares.

Los generadores de energía activaron su plan de contingencia para seguir operando y evitar paralizar sus actividades por la creciente mora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).

Sin embargo, mientras el gobierno obtiene fondos para amortizar la deuda por compra de energía, la empresa Luz y Fuerza de San Lorenzo S.A. (Lufussa), a través de un comunicado de prensa, informó que atraviesan una precaria situación financiera por los atrasos de pago, siendo el último abono recibido la factura de agosto 2025.



Agrega que el inventario es de 64,000 barriles de combustible (bunker) , lo que los ha obligado a reducir la generación de energía en vez de parar las dos plantas instaladas en Pavana Choluteca, con una capacidad de 320 megavatios de potencia firme.



Martínez sostiene que los altos precios internacionales de los carburantes y la ola de calor han venido a gravar la situación de las plantas térmicas.



Un barco con 220,000 barriles de bunker tenía un precio de 13 millones de dólares, mientras que en la actualidad ronda $20 millones.



Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), dijo que espera se alcance un pronto acuerdo de pago con los generadores de energía. Cada mes, la Enee compra 1,600 millones de lempiras en energía para la venta, las que pasan a formar parte de la deuda

