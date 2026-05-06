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Carin León y su novia sufren terrible accidente y terminan hospitalizados

Lo que parecía ser un momento tranquilo terminó convirtiéndose en un gran susto para Carin León y su pareja, luego de sufrir un aparatoso accidente al caer de un elevador

Carin León y su novia sufren terrible accidente y terminan hospitalizados

El cantante Carin León y su novia Mey Zuñiga.
México.

El cantante mexicano Carin León y su pareja vivieron momentos de tensión tras sufrir un accidente al caer de un elevador, lo que provocó que ambos tuvieran que recibir atención médica.

De acuerdo con reportes, el incidente ocurrió de forma repentina, generando alarma por la gravedad del impacto.

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Tras la caída, la novia del artista habría resultado con mayores afectaciones, por lo que fue trasladada a un hospital para ser atendida de emergencia. Aunque no se han detallado oficialmente todas las lesiones, se habla de posibles golpes considerables que encendieron la preocupación entre sus seguidores.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre el estado de salud de ambos ni las causas exactas del accidente, pero el hecho ha generado revuelo en redes sociales, donde fans se mantienen atentos a cualquier actualización sobre la evolución del cantante y su pareja.

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Redacción La Prensa
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