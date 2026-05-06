  1. Inicio
  2. · Espectáculos

La cantante Bonnie Tyler fue sometida a una cirugía en Portugal

Tyler saltó a la fama a finales de la década de los 70 con canciones como 'It's a Heartache'y 'Total Eclipse of the Heart'

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 13:27 -
  • Agencia EFE
La cantante Bonnie Tyler fue sometida a una cirugía en Portugal

La cantante británica Bonnie Tyler, esta mañana en Santiago de Compostela, donde presentará su último disco, 'The best is yet to come'.

Lavandeira jr / EFE
Lisboa.

La cantante británica Bonnie Tyler (1951) se encuentra ingresada en un hospital del sur de Portugal, donde reside desde hace años, tras someterse a una cirugía intestinal.

Así lo informó su equipo a través de un comunicado difundido en redes sociales, donde precisó que "la operación fue bien y ella está ahora recuperándose".

Tyler, de 74 años, fue sometida a una intervención quirúrgica en el Hospital de Faro, en la región del Algarve, y se encuentra ingresada en la Unidad de Cuidados Intermedios del servicio de urgencias.

"Sabemos que toda su familia, sus amigos y sus seguidores estarán preocupados por esta noticia y le desearán lo mejor para que se recupere pronto y por completo", agregó su equipo en un escrito compartido en su cuenta de Instagram.

Tyler, nacida como Gaynor Hopkins, saltó a la fama a finales de la década de los 70 con canciones como 'It's a Heartache', pero alcanzó el estrellato internacional en los años 80 con el icónico 'Total Eclipse of the Heart' (1983).

La artista, nacida en Gales, también representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión 2013 con el tema “Believe In Me”.

En años recientes, Tyler había asegurado que no tenía planes de retirarse de los escenarios y que se mantenía activa físicamente pese al paso del tiempo. Su más reciente álbum de estudio, The Best Is Yet To Come, fue lanzado en 2021.

EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias