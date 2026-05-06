La cantante Bonnie Tyler fue sometida a una cirugía en Portugal

La cantante británica Bonnie Tyler (1951) se encuentra ingresada en un hospital del sur de Portugal, donde reside desde hace años, tras someterse a una cirugía intestinal.
Así lo informó su equipo a través de un comunicado difundido en redes sociales, donde precisó que "la operación fue bien y ella está ahora recuperándose".
Tyler, de 74 años, fue sometida a una intervención quirúrgica en el Hospital de Faro, en la región del Algarve, y se encuentra ingresada en la Unidad de Cuidados Intermedios del servicio de urgencias.
"Sabemos que toda su familia, sus amigos y sus seguidores estarán preocupados por esta noticia y le desearán lo mejor para que se recupere pronto y por completo", agregó su equipo en un escrito compartido en su cuenta de Instagram.
Tyler, nacida como Gaynor Hopkins, saltó a la fama a finales de la década de los 70 con canciones como 'It's a Heartache', pero alcanzó el estrellato internacional en los años 80 con el icónico 'Total Eclipse of the Heart' (1983).
La artista, nacida en Gales, también representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión 2013 con el tema “Believe In Me”.
En años recientes, Tyler había asegurado que no tenía planes de retirarse de los escenarios y que se mantenía activa físicamente pese al paso del tiempo. Su más reciente álbum de estudio, The Best Is Yet To Come, fue lanzado en 2021.
EFE