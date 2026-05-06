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Ludwika Paleta explora el tabú de la sensualidad femenina en nueva película

La actriz mexicana Ludwika Paleta participa en "Deseo", un thriller erótico que navega en la sensualidad y la madurez de una mujer adulta

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 12:22 -
  • Agencia EFE
Ludwika Paleta explora el tabú de la sensualidad femenina en nueva película

La actriz mexicana Ludwika Paleta, posa durante una entrevista con EFE este martes, en la Ciudad de México.

 EFE/Alex Cruz
México

La actriz mexicana Ludwika Paleta se adentra en ‘Deseo’ en una zona que el cine y la sociedad aún miran con recelo: la sensualidad femenina en la madurez, el deseo de una mujer adulta, madre y esposa.

“El entretenimiento está ahí para tomarlo o dejarlo, pero sería interesante ver esta película tal vez para cuestionarse cuál es la postura de algunas mujeres”, dijo Paleta en entrevista con EFE sobre este thriller erótico dirigido por Teresa Simone.

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En la cinta, la actriz interpreta a Lucero, una abogada exitosa, casada desde hace dos décadas y madre de dos adolescentes, cuya vida se altera cuando se siente atraída por el joven entrenador de natación de su hija, interpretado por Óscar Casas.

Pese a que Lucero se deja llevar como en las aguas de la piscina en las que conoce al joven entrenador, a Paleta este personaje le resultó arriesgado precisamente por la distancia que hay entre ambas: la protagonista actúa desde el impulso, mientras la actriz se reconoce mucho más reflexiva y controladora.

La cinta, que supone la primera película de Paleta que se verá en salas españolas y en la que comparte elenco con José María Yazpik, Pilar Pascual, Matías Coronado y Leonardo Ortizgris, ha sido leída por algunos interlocutores como una historia “muy mexicana”, algo que le resulta curioso y que quizá atribuye a la forma en que se observa la edad, la maternidad y la pareja en ambos contextos culturales.

Una mujer ante su propio deseo

Al hablar de Lucero, Paleta vuelve sobre una idea central: no todos los deseos pueden seguirse sin medir consecuencias. Su personaje, dice, no actúa desde la certeza, sino desde una zona vulnerable donde otros también la empujan, la confunden o la manipulan. “Le gana el deseo, le gana la tentación”, afirma.

“Uno es manipulable siempre y cuando no esté seguro de lo que quiere”, reflexiona la actriz, quien se define como alguien mucho más juiciosa y controladora.

Paleta cree que ahí aparece una pregunta más profunda que la infidelidad misma: qué se busca realmente cuando se cruza una frontera y cuáles son las consecuencias de hacerlo sin detenerse a mirar.

“Al final es como revisar contigo de dónde viene. Y yo creo que a Lucero no le dio tiempo de hacerlo”, apunta.

Para la actriz, ese impulso también obliga a preguntarse a quién alcanza la decisión tomada.“ ¿A quién estás traicionando?”, plantea Paleta, al hablar de esas consecuencias que la protagonista no alcanza a medir antes de dejarse llevar.

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Silencio en una pareja

Sin embargo, ‘Deseo’ no se queda solo en la historia de una infidelidad. Bajo el erotismo, abre una conversación sobre lo que no se dice: fantasías, límites, acuerdos no dichos, frustraciones y formas de deseo que se van aplazando.

“Es como abrir una cloaca y asomarte a ver qué hay ahí”, apunta sobre esas conversaciones incómodas que muchas relaciones prefieren evitar por comodidad.

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Agencia EFE
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