“One Piece”, remake animado, ya tiene fecha de estreno en Netflix

Tras años de escasos adelantos, The One Piece —la esperada reimaginación del manga de Eiichiro Oda a cargo de Wit Studio y Netflix— tiene por fin una fecha de estreno: febrero de 2027.

La plataforma confirmó la novedad a través de una publicación en X, poniendo fin a una larga espera para los seguidores de la franquicia.

Junto al anuncio de la fecha, Netflix compartió el primer póster oficial de la serie, que muestra una escena del arco Romance Dawn: un joven Luffy junto a Shanks y su tripulación en el bar de Makino, en la aldea de Windmill.

La temporada constará de siete episodios, que se lanzarán todos al mismo tiempo en la plataforma.

Según informó la compañía de streaming a través de su sitio Tudum, el tiempo total de reproducción rondará los 300 minutos, lo que implica que cada episodio tendrá una duración de más de 40 minutos, casi el doble que los episodios del anime original.

El anuncio llegó después de que la edición 2026 del Jump Festa no ofreciera novedades sobre el proyecto.

The One Piece es una adaptación animada del comienzo del manga original de Eiichiro Oda, concretamente de la Saga East Blue. La primera temporada cubrirá los primeros 50 capítulos de la obra y llegará hasta el encuentro de Luffy con Sanji, el cocinero del restaurante flotante Baratie.

La serie es producida por Wit Studio —conocido por Spy x Family y las tres primeras temporadas de Attack on Titan— en colaboración con Shueisha, Fuji Television Network y Toei Animation Co.

El objetivo declarado del proyecto, según precisó Netflix en Tudum, es ofrecer “una experiencia nueva pero familiar”, haciendo uso de tecnología visual de última generación para reimaginar las aventuras de Luffy a través de la Saga East Blue.

La dirección estará a cargo de Masashi Koizuka, quien trabajó en Attack on Titan y Moonrise, con la dirección asistente de Hideaki Abe, conocido por My Hero Academia: Two Heroes. Kyoji Asano (Spy x Family, Attack on Titan) y Takatoshi Honda (In/Spectre) se desempeñarán como directores de animación clave y diseñadores de personajes.

El proyecto fue anunciado por primera vez en 2023, y desde entonces las actualizaciones habían sido escasas. En abril pasado se compartieron algunos bocetos de personajes, pero sin mayores detalles sobre su producción o lanzamiento.

La Saga East Blue es la introducción al universo del manga, en la que los lectores conocen por primera vez a Monkey D. Luffy, un joven aspirante a pirata que zarpa con su tripulación, los Sombreros de Paja, en busca del mítico tesoro conocido como One Piece.

La saga transcurre en el East Blue, el océano natal del infame pirata Gold Roger, cuya leyenda inspira a Luffy a emprender su aventura.

El manga de Eiichiro Oda, publicado por primera vez en 1997, ha vendido más de 600 millones de copias en todo el mundo hasta marzo de 2026, según informó Netflix. Su adaptación al anime comenzó en 1999 y lleva más de 20 temporadas en emisión.