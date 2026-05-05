Padre de Shakira es hospitalizado de emergencia

Hace algunos días, Shakira dio un concierto gratuito en Copacabana, Brasil. Según medios oficiales, se registró una asistencia de aproximadamente dos millones de personas, superando otros eventos como el show que dio Madonna en ese lugar en 2024.
La presentación de la expareja de Piqué no estuvo exenta de polémica. Y es que los asistentes reportaron que comenzó una hora después de lo pactado, además de que, aparentemente, la cantante estaba desorientada e hizo uso de playback en algunas de sus interpretaciones.
Recientemente, se dio a conocer el motivo por el que su show no habría sido completamente lo que se esperaba. Y es que, en las últimas horas, se informó que su padre, William Mebarak Chadid, presuntamente estaría hospitalizado de emergencia.
De acuerdo con la prensa brasileña, el padre de Shakira se enfermó y tuvo que ir al hospital. Aparentemente, la cantante supo esta información momentos antes de comenzar su show en Copacabana, siendo esa la razón por la que habría entrado tarde al escenario y no estaba totalmente concentrada.
“Según una fuente del equipo de producción del evento que habló con Correio Braziliense, el padre de la cantante se enfermó y ella fue informada poco antes de subir al escenario. La artista pidió tiempo para recuperarse y no comenzó a la hora prevista”, se informó.
Se ha especulado que pudo haber sido por un “conato de infarto”. No obstante, aún no hay nada confirmado. En tanto que la colombiana se ha mantenido alejada de redes sociales. Su último post data del pasado 3 de mayo y es un mensaje en el que agradece a todos sus fanáticos por haber asistido al concierto.
Cabe mencionar que esta no es la primera vez que se dice que el papá de Shakira lidia con una crisis médica, lo que ha generado más preocupación en redes sociales.