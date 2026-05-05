Padre de Shakira es hospitalizado de emergencia

Colombia.

Hace algunos días, Shakira dio un concierto gratuito en Copacabana, Brasil. Según medios oficiales, se registró una asistencia de aproximadamente dos millones de personas, superando otros eventos como el show que dio Madonna en ese lugar en 2024.

La presentación de la expareja de Piqué no estuvo exenta de polémica. Y es que los asistentes reportaron que comenzó una hora después de lo pactado, además de que, aparentemente, la cantante estaba desorientada e hizo uso de playback en algunas de sus interpretaciones.

Recientemente, se dio a conocer el motivo por el que su show no habría sido completamente lo que se esperaba. Y es que, en las últimas horas, se informó que su padre, William Mebarak Chadid, presuntamente estaría hospitalizado de emergencia.