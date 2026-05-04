La Met Gala inicia con música y alfombra blanca en Nueva York

La alfombra blanca de la Met Gala dio inicio este lunes con una actuación de cantantes y bailarines que interpretaron I Wanna Dance with Somebody, de Whitney Houston, antes de dar paso al tradicional desfile de celebridades.
Los artistas actuaron ante la mirada de Anna Wintour, editora de Vogue y organizadora del evento benéfico; Lauren Sánchez, una de las principales patrocinadoras; y la actriz Nicole Kidman.
Beyoncé, una de las anfitrionas de la velada junto a Nicole Kidman y Venus Williams, y cuyo regreso tras diez años genera gran expectación, aún no había hecho su aparición en la alfombra.
Consultada sobre las estrellas de la noche, Wintour adelantó que el puertorriqueño Bad Bunny “ha pensado mucho su conjunto y sorprenderá a todos”, al referirse al artista por su nombre de pila, Benito.
Chloe Malle, editora vinculada a Vogue, destacó que la exposición que acompaña la gala en el Museo Metropolitano de Arte es “espectacular” y de gran escala, al explorar conceptos de corporalidad y moda a lo largo de la historia.
La alfombra, que este año es blanca en lugar de roja, recrea un jardín floral con racimos de glicinias colgantes, maceteros de barro y setos en los laterales.
Entre las primeras celebridades en llegar, incluso antes que Wintour, estuvieron las modelos Cara Delevingne y Ashley Graham, así como la personalidad televisiva LaLa Anthony.
Durante las próximas horas se espera la llegada de más figuras del mundo de la música, el cine y el deporte, además de empresarios y representantes de familias influyentes de Estados Unidos y otros países.