La Met Gala inicia con música y alfombra blanca en Nueva York

Nueva York

Beyoncé, una de las anfitrionas de la velada junto a Nicole Kidman y Venus Williams, y cuyo regreso tras diez años genera gran expectación, aún no había hecho su aparición en la alfombra.

Los artistas actuaron ante la mirada de Anna Wintour , editora de Vogue y organizadora del evento benéfico; Lauren Sánchez, una de las principales patrocinadoras; y la actriz Nicole Kidman.

La alfombra blanca de la Met Gala dio inicio este lunes con una actuación de cantantes y bailarines que interpretaron I Wanna Dance with Somebody, de Whitney Houston , antes de dar paso al tradicional desfile de celebridades.

Consultada sobre las estrellas de la noche, Wintour adelantó que el puertorriqueño Bad Bunny “ha pensado mucho su conjunto y sorprenderá a todos”, al referirse al artista por su nombre de pila, Benito.

Chloe Malle, editora vinculada a Vogue, destacó que la exposición que acompaña la gala en el Museo Metropolitano de Arte es “espectacular” y de gran escala, al explorar conceptos de corporalidad y moda a lo largo de la historia.

La alfombra, que este año es blanca en lugar de roja, recrea un jardín floral con racimos de glicinias colgantes, maceteros de barro y setos en los laterales.

Entre las primeras celebridades en llegar, incluso antes que Wintour, estuvieron las modelos Cara Delevingne y Ashley Graham, así como la personalidad televisiva LaLa Anthony.

Durante las próximas horas se espera la llegada de más figuras del mundo de la música, el cine y el deporte, además de empresarios y representantes de familias influyentes de Estados Unidos y otros países.