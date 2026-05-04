Cameron Díaz y Benji Madden anuncian el nacimiento de su tercer hijo

La actriz estadounidense Cameron Díaz y el músico Benji Madden han dado la bienvenida a su tercer hijo, al que han bautizado con el nombre de Nautas Madden, según anunció el padre del niño en Instagram.

"Cameron y yo estamos felices, emocionados y nos sentimos muy bendecidos por anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden. ¡Bienvenido al mundo, hijo!", escribió el músico en su perfil.

La pareja es padre de otros dos hijos, Raddix Wildflower Madden, de seis años, y Cardinal Madden, de dos.

Díaz y Madden comenzaron su relación en 2014, tras conocerse a través de la diseñadora Nicole Richie, esposa de Joel Madden, hermano gemelo del músico. Se comprometieron ese mismo año y contrajeron matrimonio en enero de 2015 en una ceremonia privada en su casa de Beverly Hills.

Benji Madden es guitarrista y vocalista de la banda Good Charlotte, además de productor musical y empresario. A lo largo de su carrera ha trabajado en diversos proyectos dentro de la industria musical.

El nacimiento del pequeño coincide con el regreso al cine de la actriz, quien estuvo una década alejada de las pantallas. En 2025 protagonizó Back in Action (“Vuelta a la acción”) y en 2026 estrenó en Apple TV Outcome, junto a Keanu Reeves.

Durante esos años, Díaz escribió dos libros sobre bienestar y desarrollo de su empresa de vinos, Avaline.