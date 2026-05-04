Protesta de exempleados del PNRP paraliza bulevar del norte en SPS

Empleados del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) protestaron este lunes en San Pedro Sula para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales y el pago de salarios pendientes, tras haber sido despedidos hace aproximadamente dos meses.
Los manifestantes denunciaron atrasos en el pago de prestaciones laborales y solicitaron a las autoridades una respuesta pronta para resolver su situación económica.
Con pancartas y quema de llantas, se tomaron el bulevar del norte, a la altura de la colonia Fesitranh, generando congestión vehicular en la zona.
La protesta se da tras la cancelación de contratos de más de 2,000 empleados del PNRP, efectiva a partir del 6 de abril. La medida fue instruida por la Junta Interventora a través de Óscar Javier Córdova Guevara, secretario de la comisión nombrada por el Gobierno, quien ordenó notificar de inmediato la finalización de la relación laboral.
El Gobierno de Nasry Juan Asfura, mediante el decreto PCM-004-2026, publicado el 25 de febrero, dispuso la supresión de al menos 12 secretarías y programas del Estado, así como la intervención de otras entidades con el objetivo de reestructurarlas o eliminarlas.
A finales de marzo, representantes de la Junta Interventora se presentaron en las oficinas del PNRP, ubicadas en el Centro Cívico Gubernamental. Días antes, empleados del programa también realizaron protestas a nivel nacional para exigir el pago de tres meses de salario adeudados y la garantía de estabilidad laboral.