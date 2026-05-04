Protesta de exempleados del PNRP paraliza bulevar del norte en SPS

San Pedro Sula, Cortés.

Empleados del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) protestaron este lunes en San Pedro Sula para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales y el pago de salarios pendientes, tras haber sido despedidos hace aproximadamente dos meses.

Los manifestantes denunciaron atrasos en el pago de prestaciones laborales y solicitaron a las autoridades una respuesta pronta para resolver su situación económica.

Con pancartas y quema de llantas, se tomaron el bulevar del norte, a la altura de la colonia Fesitranh, generando congestión vehicular en la zona.