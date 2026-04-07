Despiden a todos los empleados del PNRP; avizoran cierre definitivo

Tegucigalpa, Honduras

Más de 2,000 empleados del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) fueron notificados de la cancelación de sus contratos de trabajo, a partir del 6 de abril.

La Junta Interventora, a través del abogado Óscar Javier Córdova Guevara, quien funge como secretario de la comisión nombrada por el Gobierno, instruyó proceder de inmediato a notificar a los trabajadores del PNRP la finalización de la relación laboral. El gobierno de Nasry Juan Asfura, mediante el decreto PCM-004-2026, publicado el 25 de febrero, ordenó suprimir al menos 12 secretarías y programas del Estado, además de la intervención de otras entidades con el fin de reestructurarlas o eliminarlas. Al cierre de la última semana de marzo, representantes de la interventora se presentaron a las oficinas del PNRP en el Centro Cívico Gubernamental. Días antes, empleados del programa protagonizaron protestas a nivel nacional, exigiendo el pago de tres meses de salario adeudados, así como la garantía de estabilidad laboral.

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