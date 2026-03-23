Gobierno cancela los sueldos a 809 empleados del PNRP

Tegucigalpa, Honduras

Los empleados del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP-ENEE) comenzaron a recibir los pagos pendientes correspondientes a dos meses de salario, luego de las protestas que realizaron la semana pasada en varias carreteras del país para exigir el cumplimiento de sus sueldos atrasados.

En un comunicado oficial, el Gobierno de la República confirmó que hasta la fecha 809 personas que han firmado sus contratos ya están recibiendo su pago, cumpliendo con la normativa administrativa y financiera vigente.

Además, aclaró que aproximadamente 1,200 empleados aún deben suscribir sus contratos, y que una vez lo hagan, se iniciará de inmediato su proceso de pago, ya sea por un mes o hasta tres, según corresponda en cada caso.

El presidente Nasry Asfura destacó que “el Gobierno trabaja para garantizar que todos los empleados del PNRP reciban sus salarios de manera oportuna, cumpliendo con los procedimientos legales y administrativos establecidos”, e hizo un llamado a mantener el orden mientras se normaliza la situación.

Las manifestaciones de los trabajadores incluyeron cierres parciales de carreteras y concentraciones frente a oficinas gubernamentales, lo que generó presión sobre las autoridades para agilizar los pagos y dar una solución rápida a los atrasos que afectaban a cientos de familias hondureñas.