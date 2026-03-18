PNRP defiende resultados de pérdidas y exige pago de salarios atrasados

Tegucigalpa, Honduras

El Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) aseguró que ha logrado una reducción histórica en las pérdidas de energía, al tiempo que denunció el incumplimiento en el pago de salarios a sus trabajadores por casi tres meses. A través de un comunicado oficial, la coordinación del PNRP indicó que, al cierre de febrero, las pérdidas se redujeron en un 4.05%, situándose en 33.39%, lo que representa una recuperación estimada de más de 4,393 millones de lempiras en flujo de caja.

Según el documento, este avance no se registraba desde hace 15 años y posiciona a la Enee en una ruta de recuperación financiera, tras el contrato con la Empresa Energía Honduras (EEH), que, de acuerdo con el programa, significó un costo de 23 mil millones de lempiras al Estado y un incremento de seis puntos en las pérdidas. El PNRP calificó como “incongruente e injustificada” una supuesta campaña de desprestigio en su contra, que —señala— busca deslegitimar los resultados alcanzados y provocar un colapso operativo del programa. Asimismo, denunció que el atraso en el pago de salarios ha afectado a más de 2,000 empleados, pese a que las labores se han mantenido de forma ininterrumpida en las 10 regiones del país, aunque bajo condiciones de incertidumbre laboral.

Pago de los salarios pendientes