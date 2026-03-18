PNRP defiende resultados de pérdidas y exige pago de salarios atrasados

El Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) aseguró que ha logrado una reducción histórica en las pérdidas de energía, al tiempo que denunció el incumplimiento en el pago de salarios a sus trabajadores por casi tres meses.
A través de un comunicado oficial, la coordinación del PNRP indicó que, al cierre de febrero, las pérdidas se redujeron en un 4.05%, situándose en 33.39%, lo que representa una recuperación estimada de más de 4,393 millones de lempiras en flujo de caja.
Según el documento, este avance no se registraba desde hace 15 años y posiciona a la Enee en una ruta de recuperación financiera, tras el contrato con la Empresa Energía Honduras (EEH), que, de acuerdo con el programa, significó un costo de 23 mil millones de lempiras al Estado y un incremento de seis puntos en las pérdidas.
El PNRP calificó como “incongruente e injustificada” una supuesta campaña de desprestigio en su contra, que —señala— busca deslegitimar los resultados alcanzados y provocar un colapso operativo del programa.
Asimismo, denunció que el atraso en el pago de salarios ha afectado a más de 2,000 empleados, pese a que las labores se han mantenido de forma ininterrumpida en las 10 regiones del país, aunque bajo condiciones de incertidumbre laboral.
Pago de los salarios pendientes
En el comunicado, el programa hizo un llamado a Eduardo Oviedo, secretario de Energía y gerente de la Enee, así como a las nuevas autoridades, para que reconozcan los logros obtenidos y cumplan con el pago de los salarios pendientes.
Además, el PNRP desmintió que las pérdidas de energía se encuentren en un 38%, asegurando que las cifras oficiales han sido verificadas y reconocidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), conforme a los indicadores del acuerdo vigente.
El Programa también informó que cuenta con activos, entre equipos y materiales eléctricos, valorados en más de 1,862 millones de lempiras, suficientes para operar durante 2026. No obstante, advirtió que la falta de pago, el vencimiento de contratos de alquiler, arrendamientos y suministro de combustible podrían paralizar sus operaciones.
De acuerdo con el comunicado, un eventual cierre del PNRP provocaría un incremento en las pérdidas de energía y afectaría directamente al país. Además, señaló que esta situación podría ser utilizada como argumento para una eventual privatización de la Enee.
Entre sus demandas, el programa exige el pago inmediato de los salarios atrasados, el respeto a los derechos laborales, la estabilidad del personal y la asignación de recursos necesarios para garantizar su funcionamiento.