Empleados del PNRP exigen pago de salarios atrasados

Tegucigalpa, Honduras

Los trabajadores explicaron que en enero firmaron contratos de trabajo indefinidos, pero a finales de febrero se les informó que debían suscribir un nuevo contrato temporal de dos meses como condición para recibir el pago de los salarios adeudados hasta ese momento.

Más de dos mil empleados del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP)- Enee , entre personal técnico y administrativo a nivel nacional, denunciaron este lunes que aún no han recibido el pago de sus salarios correspondientes a enero, febrero y marzo , pese a que continúan realizando sus labores.

La situación ha generado preocupación entre los empleados, quienes aseguran que la falta de ingresos ya está afectando su situación económica. Una parte importante del personal técnico afirma que ya no cuenta con recursos para movilizarse desde sus viviendas hasta las oficinas donde laboran.

“Hay compañeros que ya no tienen dinero ni para el transporte. Hemos seguido trabajando con la esperanza de que nos paguen, pero ya son tres meses sin salario y la situación es insostenible”, manifestó uno de los empleados del Programa que pidió mantener su identidad en reserva.

Además, varios trabajadores del área administrativa han presentado su renuncia ante la incertidumbre generada por los retrasos en los pagos.

Entre tanto, otro grupo de trabajadores se apersonó a la Secretaría del Trabajo a solicitar la inspección por incumplimiento de contratos, como parte del proceso para una declaración del despido indirecto y posteriormente acudir a los juzgados a interponer las demandas contra el Estado y lograr la retribución de sus derechos laborales.

Según los empleados, el ministro de Energía, Eduardo Oviedo, les ha comunicado que el pago de los salarios ya está autorizado, pero aseguran que en la Secretaría de Finanzas se han presentado trabas que han impedido que se haga efectivo el desembolso.

Los trabajadores esperan que el problema sea resuelto durante esta semana. De lo contrario, advirtieron que podrían iniciar acciones de protesta en las calles para exigir el cumplimiento del pago de sus salarios.