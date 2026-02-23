Empleados del PNRP en San Pedro Sula se suman a protestas a nivel nacional

San Pedro Sula, Honduras.

Empleados del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) mantienen una protesta en el plantel ubicado en el bulevar Las Torres, colonia Municipal de San Pedro Sula, en reclamo por el incumplimiento de sus contratos laborales y la falta de pago de salarios. Los trabajadores denuncian que, pese a haber firmado contratos por tiempo indefinido en enero, las nuevas autoridades les están proponiendo suscribir un nuevo contrato por apenas dos meses como condición para hacer efectivo el pago de los sueldos adeudados.

Durante la manifestación, dirigentes sindicales señalaron que la medida representa una violación a sus derechos laborales y genera incertidumbre para miles de familias que dependen de estos ingresos. Brayan Anderson, presidente del Sindicato Regional del PNRP de El Progreso, explicó que el programa ha operado bajo renovaciones anuales desde su creación, pero que este año firmaron contratos indefinidos, sin embargo con el nuevo gobierno se están generando cambios. "Ahora, con el cambio de autoridades, se nos quiere imponer un contrato de únicamente dos meses, esa es nuestra inconformidad ya que nosotros firmamos un contrato legal y lo único que pedimos es que se respete", expresó. Anderson detalló que muchos empleados han laborado de forma ininterrumpida desde 2022 y aseguró que conocen sus derechos laborales, "no importa el gobierno de turno, los derechos del trabajador deben respetarse", enfatizó.

Más de 2,300 afectados

Según los dirigentes, el PNRP cuenta con aproximadamente 2,300 empleados a nivel nacional, quienes podrían verse afectados por la medida. Ever Ramírez, presidente del Sindicato de Santa Cruz de Yojoa, afirmó que el conflicto surge luego de que se les convocara recientemente para presentarles la propuesta de contrato temporal que vencería el 2 de marzo. “Tenemos firmado un contrato indefinido y ahora nos presentan uno de dos meses, no estamos pidiendo nada fuera de la ley, solo que se respete lo que ya fue firmado”, declaró. Ramírez agregó que, en administraciones anteriores, también enfrentaron modificaciones contractuales sin procesos de conciliación, “siempre se nos ha impuesto, nunca se nos ha socializado”, manifestó. Los manifestantes aseguraron que hasta el momento solo han recibido comunicación a través de voceros regionales y no directamente de las autoridades centrales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Los trabajadores indicaron que continuarán solicitando diálogo y asesoría legal antes de adoptar nuevas medidas, reiterando que su principal demanda es mantener sus puestos de trabajo bajo las condiciones previamente pactadas. Además, los sindicalistas advirtieron que la incertidumbre laboral no solo afecta a los empleados, sino también la operatividad del programa, cuyo objetivo es reducir las pérdidas técnicas y no técnicas en el sistema eléctrico nacional. Señalaron que la experiencia técnica del personal es clave para mantener los resultados alcanzados en los últimos años. Los manifestantes recalcaron que las labores que realizan implican riesgos, ya que trabajan directamente con redes eléctricas y en campo, por lo que consideran que la estabilidad laboral es fundamental para garantizar eficiencia y seguridad en el servicio.