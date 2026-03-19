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“Se les va a pagar“, Nasry Asfura a empleados del PNRP

El anuncio del presidente Nasry Asfura de pagar tres meses atrasados a empleados del PNRP-Enee se da en medio de tomas de carreteras en La Ceiba, Comayagua, Tegucigalpa y Choloma, donde trabajadores exigen salarios pendientes de enero, febrero y marzo.

“Se les va a pagar“, Nasry Asfura a empleados del PNRP

Empleados del PNRP durante una protesta en Tegucigalpa.

Foto DIARIO LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, anunció que el Gobierno pagará los salarios atrasados a los empleados del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) de la Enee, a quienes se les adeudan tres meses.

Estamos preparando las prestaciones, cumpliéndoles con los derechos que tiene cada persona. Se les va a pagar completamente”, afirmó el mandatario.

PNRP defiende resultados de pérdidas y exige pago de salarios atrasados

Nasry Asfura aseguró que se cumplirá con la obligación en los próximos días y que los pagos corresponden a los meses de enero, febrero y marzo.

Las declaraciones surgen en medio de protestas y tomas de carretera realizadas por los trabajadores en La Ceiba, Comayagua, Tegucigalpa y Choloma, Cortés.

Toma de carretera por parte de empleados del PNRP en Las Flores, Villas de San Antonio, Comayagua.

Toma de carretera por parte de empleados del PNRP en Las Flores, Villas de San Antonio, Comayagua.

Los empleados exigen el pago inmediato de sus salarios atrasados y han mantenido bloqueos en distintos puntos del país como medida de presión.

Asfura reiteró el compromiso de su administración de saldar la deuda y buscar soluciones a la situación laboral de los trabajadores del programa.

Hasta el momento, no se ha precisado una fecha exacta para hacer efectivo el pago ni el mecanismo que se utilizará para cumplir con la obligación.

“Quemando llantas no lograrán nada”, concluyó Nasry Asfura.

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Redacción La Prensa
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