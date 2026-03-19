“Se les va a pagar“, Nasry Asfura a empleados del PNRP

Tegucigalpa, Honduras

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, anunció que el Gobierno pagará los salarios atrasados a los empleados del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) de la Enee, a quienes se les adeudan tres meses. “Estamos preparando las prestaciones, cumpliéndoles con los derechos que tiene cada persona. Se les va a pagar completamente”, afirmó el mandatario.

Nasry Asfura aseguró que se cumplirá con la obligación en los próximos días y que los pagos corresponden a los meses de enero, febrero y marzo. Las declaraciones surgen en medio de protestas y tomas de carretera realizadas por los trabajadores en La Ceiba, Comayagua, Tegucigalpa y Choloma, Cortés.