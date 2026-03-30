No les pagan, pero si les retiran logística de trabajo a empleados del PNRP

La Ceiba, Atlántida

La situación para los trabajadores del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) ha pasado de la incertidumbre financiera a una aparente parálisis operativa forzada.

Este lunes, los empleados denunciaron que, además de adeudárseles tres meses de salario, la institución les ha retirado la flota de vehículos y las herramientas de trabajo, impidiéndoles además el ingreso a la sede de la institución.

Desde tempranas horas, los afectados se concentraron en las cercanías del puente Bonito sobre la carretera CA-13, en La Ceiba, Atlántida, norte de Honduras para protestar contra el Gobierno. En San Pedro Sula lo hicieron en el bulevar del norte, a inmediaciones de la Fesitranh.

A diferencia de otras jornadas, los manifestantes de La Ceiba realizaron un mitin informativo sin bloquear el paso vehicular, buscando visibilizar su crisis sin afectar a terceros.

Jorge Vaquedano, portavoz de los empleados en lucha, fue enfático al declarar que no cesarán en sus exigencias: "Aquí estamos reclamando nuestros pagos ya que no vamos a descansar hasta que nos paguen. No hemos tenido ninguna respuesta, solo promesas", lamentó.

"Lo más lamentable es que durante el fin de semana han llegado a retirar los vehículos que estaban asignados a los trabajadores, asimismo las herramientas de trabajo. Eso es con la intención ya de dejarnos sin empleo porque hasta a la empresa ya no tenemos acceso porque iban a militarizar", agregó Vaquedano.