Habilitan el paso entre San Pedro Sula y Choloma tras protestas

San Pedro Sula.

Una protesta de un grupo de empleados del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas de la Enee (PNRP) bloqueaba el bulevar del norte este lunes a la altura de la colonia Fesitranh, San Pedro Sula. Los manifestantes comenzaron la toma de la vía antes de las seis de la mañana. A esta hora, la manifestación, que incluye quema de llantas y consignas, bloquea ambas trochas. La primera en dirección hacia el centro de salud y la segunda en salida hacia el municipio de Choloma.

El tránsito en la zona estuvo detenido entre las 6:00 y 8:00 a.m. y conductores reportaron filas de varios kilómetros. Agentes de la Policía Nacional llegaron al sitio y desalojaron a los manifestantes. El paso fue liberado y un vocero de la Policía Nacional subrayó que el desalojo fue pacífico. Los empleados protestaron argumentando falta de salario en los últimos tres meses. Aseguran que el cambio de gobierno invalidó contratos indefinidos y estar laborando en la actualidad sin contratos. En los últimos días, el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, anunció que continuaron con el pago de salarios correspondientes a los meses de enero y febrero al personal del PNRP.