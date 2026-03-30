Habilitan el paso entre San Pedro Sula y Choloma tras protestas

Una protesta de un grupo de empleados del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas de la Enee (PNRP) bloqueaba el bulevar del norte este lunes a la altura de la colonia Fesitranh, San Pedro Sula.
Los manifestantes comenzaron la toma de la vía antes de las seis de la mañana. A esta hora, la manifestación, que incluye quema de llantas y consignas, bloquea ambas trochas. La primera en dirección hacia el centro de salud y la segunda en salida hacia el municipio de Choloma.
El tránsito en la zona estuvo detenido entre las 6:00 y 8:00 a.m. y conductores reportaron filas de varios kilómetros. Agentes de la Policía Nacional llegaron al sitio y desalojaron a los manifestantes. El paso fue liberado y un vocero de la Policía Nacional subrayó que el desalojo fue pacífico.
Los empleados protestaron argumentando falta de salario en los últimos tres meses. Aseguran que el cambio de gobierno invalidó contratos indefinidos y estar laborando en la actualidad sin contratos.
En los últimos días, el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, anunció que continuaron con el pago de salarios correspondientes a los meses de enero y febrero al personal del PNRP.
El funcionario explicó que la medida forma parte del proceso de regularización de pagos a los trabajadores del programa, quienes habían estado a la espera de la cancelación de sus sueldos atrasados.
Castro detalló que dentro del PNRP se identificaron un total de 2,009 empleados, de los cuales 72 decidieron no firmar el contrato requerido para hacer efectivo el pago hasta el mes de marzo y el reconocimiento de sus derechos laborales.
En ese sentido, indicó que el viernes pasado se realizaría el pago de enero y febrero al resto del personal que sí cumplió con este requisito, mientras que las 72 personas que no firmaron el contrato no recibirán dichos beneficios.
Asimismo, informó que tras el retorno del feriado de Semana Santa, se procederá a efectuar el pago correspondiente al mes de marzo para los trabajadores que formalizaron su situación laboral.