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Médicos advierten intensificación de protestas tras denuncias de despidos

Tras Semana Santa, los profesionales de la salud retomarán acciones de presión con asambleas informativas y no descartan un paro nacional en hospitales y centros de salud del país

Médicos advierten intensificación de protestas tras denuncias de despidos

Los médicos se mantuvieron una semana en protesta, exigiendo mejoras salariales para su gremio.

 Foto: Alex Pérez/LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras

Luego de la denuncia del Colegio Médico de Honduras (CMH) sobre presuntos despidos de personal de salud mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, los galenos advirtieron que podrían agudizar sus protestas.

Los profesionales de la salud informaron que, después de Semana Santa, retomarán las acciones de presión mediante asambleas informativas y no descartan convocar a un paro nacional en hospitales y centros de salud del país.

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Los médicos dieron un ultimátum hasta el lunes posterior a Semana Santa. Advirtieron que, si para esa fecha no reciben respuestas concretas ni logran acuerdos con las autoridades, procederán a convocar una asamblea informativa a nivel nacional.

Las acciones del personal sanitario generan preocupación entre los pacientes que buscan atención en los distintos establecimientos de salud.

El diputado Carlos Umaña indicó que la Secretaría de Salud está despidiendo a médicos que comenzaron a laborar en enero y que aún no contaban con contrato. “También están despidiendo médicos especialistas que tenían contrato hasta el último día de marzo y no están siendo renovados”.

Criticó que la Secretaría promoviera un plan para reducir la mora quirúrgica en los hospitales del país mientras despedía a médicos especialistas.

“Esto es completamente ilegal, y además estamos sorprendidos de que están pagando medicina privada para la mora quirúrgica y otras situaciones, y están despidiendo a los médicos especialistas del sistema nacional”, argumentó.

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Umaña aseguró que los médicos que también son diputados en el Congreso Nacional respaldarán al gremio.

En los últimos meses, los médicos han exigido a las autoridades de Salud mejoras salariales, la contratación de más profesionales, entre otras demandas.

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Redacción La Prensa
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