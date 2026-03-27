Puerto Cortés a veraneantes: no pague parqueo en espacios públicos

Puerto Cortés, Honduras.

El Comité de Verano Seguro 2026 de Puerto Cortés, en coordinación con la municipalidad de ese lugar, informó que queda terminantemente prohibido el cobro por estacionamiento en espacios públicos, como parqueos públicos y vías públicas del municipio. A través de un comunicado oficial, las autoridades advirtieron que ninguna persona está autorizada para exigir pagos a conductores por utilizar estos espacios.

Asimismo, hicieron un llamado a la población a denunciar cualquier cobro indebido, ya sea ante los agentes de la Policía Nacional, en los centros de acopio del Comité de Verano Seguro más cercanos o a través de la Línea de Emergencia 100. La medida forma parte de las acciones orientadas a garantizar la seguridad, el orden y el bienestar de los veraneantes que visitan el municipio durante la temporada alta.