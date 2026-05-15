Tabla de posiciones: Olimpia eliminado; Marathón y Real España deciden al finalista

El Olimpia de Eduardo Espinel ha dicho adiós a la posibilidad de lograr el tricampeonato después de quedar eliminado este viernes en la quinta jornada de las triangulares del Torneo Clausura 2026 tras perder (1-0) contra el Marathón.
Un gol de Román Rubilio Castillo en el primer tiempo acabó con la ilusión de los olimpistas en el estadio Morazán y le dio más vida al Monstruo Verde en la Triangular A, con el sueño de alcanzar la final de la Liga Nacional de Honduras.
Con este triunfo, los hombres de Pablo Lavallén llegan a 6 puntos y dejan eliminado al Olimpia, que también alcanzó seis unidades. Real España tiene 3, más el punto invisible.
El finalista se definirá en la última jornada a jugarse el lunes 18 de mayo. Real España y Marathón decidirán quien irá a la final del campeonato. Los verdolagas con un empate lograrían la clasificación. A la Máquina solo le vale ganar.
EL GRUPO B DE LAS TRIANGULARES
Concluyó la quinta jornada de la triangular B del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional y solamente queda una pendiente, donde se define todo entre dos clubes.
Oficialmente el Olancho FC quedó eliminado de toda oportunidad de instalarse en la final del campeonato y se despidió con 4 puntos del certamen liguero.
El boleto a la gran final se lo disputarán Génesis PN y Motagua, un encuentro que no tendrá una segunda oportunidad, uno celebrará y el otro se despedirá del torneo Clausura.
Génesis PN se encuentra como líder, 5 puntos en tres jornadas y el Motagua se presenta con 4 unidades en otros tres encuentros de la segunda ronda del campeonato.
GÉNESIS PN, CON VENTAJA
Este lunes 18 de mayo, a las 6 de la noche en el estadio Nacional Chelato Uclés se juega la sexta y última jornada de la triangular B cuando Motagua reciba a Génesis PN.
El panorama está claro para Génesis PN, si logra el empate ante el Ciclón Azul dará el batacazo y de obtener el triunfo solamente adornará su pasaje a la gran final del certamen.
Mientras que Motagua solamente tiene un resultado a su favor para convertirse en el primer finalista. Los dirigidos por el técnico español Javier López deben ganar sí o sí.