Tabla de posiciones: Olimpia eliminado; Marathón y Real España deciden al finalista

El Olimpia de Eduardo Espinel ha dicho adiós a la posibilidad de lograr el tricampeonato después de quedar eliminado este viernes en la quinta jornada de las triangulares del Torneo Clausura 2026 tras perder (1-0) contra el Marathón.

Un gol de Román Rubilio Castillo en el primer tiempo acabó con la ilusión de los olimpistas en el estadio Morazán y le dio más vida al Monstruo Verde en la Triangular A, con el sueño de alcanzar la final de la Liga Nacional de Honduras.

Con este triunfo, los hombres de Pablo Lavallén llegan a 6 puntos y dejan eliminado al Olimpia, que también alcanzó seis unidades. Real España tiene 3, más el punto invisible.

El finalista se definirá en la última jornada a jugarse el lunes 18 de mayo. Real España y Marathón decidirán quien irá a la final del campeonato. Los verdolagas con un empate lograrían la clasificación. A la Máquina solo le vale ganar.