Llega a comprar un carro a San Pedro Sula y muere tras golpe de calor frente a la terminal

San Pedro Sula

De acuerdo con la información preliminar, Bustillo había llegado a la capital industrial procedente de Tegucigalpa para adquirir un automóvil en un reconocido autolote de la ciudad.

Alber Ramón Bustillo murió la tarde de este sábado en San Pedro Sula, luego de sufrir un aparente infarto cuando regresaba a Tegucigalpa tras comprar un vehículo.

El hombre se encontraba en un restaurante frente a la terminal de buses de San Pedro Sula cuando se desplomó en la entrada del establecimiento.

Personas que se encontraban en el lugar intentaron auxiliarlo mientras llegaban los cuerpos de emergencia; sin embargo, falleció en el sitio.

En las afueras del restaurante quedó estacionada una camioneta Ford Escape blanca, vehículo que acababa de adquirir.

Horas después, el autolote donde realizó la compra publicó un mensaje en sus redes sociales lamentando el fallecimiento de Bustillo y confirmando que había concretado la adquisición del automotor.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del señor Alber Ramón Bustillo. Hoy nos había visitado para realizar la compra de su vehículo, formando parte de las personas que confiaron en nosotros para dar un paso más en sus metas”, escribió la empresa.

El negocio agregó que, según la información que recibieron, la muerte habría sido provocada por “un golpe de calor que derivó en un paro cardíaco debido a las altas temperaturas”.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado un informe oficial sobre la causa exacta del fallecimiento.