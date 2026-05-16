Envían a la cárcel de mujeres de Támara a “La Diabla” y “La Poderosa”

Tegucigalpa, Honduras

Las supuestas integrantes de la estructura criminal denominada “Cártel del Diablo”, conocidas con los alias de “La Diabla” y “La Poderosa”, fueron remitidas este sábado a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en Támara, Francisco Morazán, tras ser presentadas en audiencia de declaración de imputado.

El Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción celebró la audiencia de declaración de imputado y dictó detención judicial contra las señaladas, identificadas como María Ramona Ferrera y Luzvinia Dahyamara Gutiérrez Palma, a quienes se les supone responsables de los delitos de tráfico de drogas y asociación para delinquir.

Asimismo, el órgano jurisdiccional programó la audiencia inicial para el miércoles 20 de mayo a las 9:00 de la mañana, la cual se desarrollará en la ciudad de San Pedro Sula, donde continuará el proceso judicial en su contra.

Alias “La Diabla”, de 37 años, es señalada por las autoridades como hermana del supuesto líder del “Cártel del Diablo” y, según las investigaciones, era quien coordinaba junto a su hermano diversas órdenes dentro de la estructura criminal.

Mientras tanto, alias “La Poderosa”, de 29 años, también sería colaboradora activa de la organización dedicada presuntamente a la distribución de drogas en sectores de Yoro y zonas aledañas.

La captura de ambas mujeres fue ejecutada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con apoyo de otras unidades policiales, en la aldea El Desmonte, municipio de Sulaco, Yoro.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron dinero en efectivo, supuesta cocaína, marihuana y un dispositivo móvil como parte de las evidencias incorporadas al expediente investigativo.

Con la detención de “La Diabla” y “La Poderosa”, ya suman 12 las personas capturadas vinculadas a esta estructura criminal, según los reportes de la DPI.