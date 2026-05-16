Capturan a taxista acusado de asaltar a sus pasajeros en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras

Un taxista fue capturado este sábadoo en el barrio La Ronda, en Tegucigalpa, acusado de asaltar a sus pasajeros mediante violencia o intimidación agravada, según informaron las autoridades policiales.

El detenido fue identificado como Walter Antonio Ponce Durón , de 25 años, residente en la colonia El Reparto, en Tegucigalpa.

La detención se registró luego de una rápida respuesta de la Policía Nacional tras denuncias ciudadanas y la difusión de videos en redes sociales donde se observaba el vehículo involucrado y su número de registro. Estas alertas fueron complementadas con reportes recibidos a través de la línea de emergencia 911.

El operativo fue ejecutado por agentes del Departamento de Delitos Contra la Propiedad y la Unidad Metropolitana de Policía (UMEP-1). Durante la intervención se decomisó como evidencia un vehículo tipo turismo, color blanco, con registro 7052, señalado como el presunto medio utilizado para cometer los robos.

De acuerdo con información publicada por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el detenido ya contaba con antecedentes en los registros policiales. Las verificaciones en la base de datos de la Policía Nacional indican que figura por irrespeto y amenazas contra funcionarios policiales en un hecho registrado el 8 de enero de 2019.

Tras su captura, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente. Las autoridades reiteraron el llamado a la población a denunciar hechos delictivos a través del 911.