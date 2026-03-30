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VIDEO: Capturan a tres sujetos mientras asaltaban bus en la Satélite de SPS

Agentes policiales fueron alertados de que los pasajeros de un bus estaban siendo asaltados. Uno de ellos se quiso escapar por la ventana, pero lo detuvieron

San Pedro Sula

Tres hombres que capturados por la Policía Nacional mientras asaltaban un bus del transporte público en el bulevar del este a la altura de la colonia Satélite de San Pedro Sula.

En el video que se ha viralizado en la redes sociales se observa cuando los agentes rodean el bus y primero capturan a dos de los malvivientes.

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Luergo se ve cuando un tercera asaltante quiere escapar por una de las ventanas, pero es capturado en su intento en vano.

Algunos pasajeros se bajan de la unidad y comienzan a golpear a los asaltantes. Incluso se escucha cuando uno de ellos se queja ante la policía porque alguien le pega en la cara. El asalto fue a eso de las 4:00 pm de este lunes santo.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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