VIDEO: Capturan a tres sujetos mientras asaltaban bus en la Satélite de SPS

Tres hombres que capturados por la Policía Nacional mientras asaltaban un bus del transporte público en el bulevar del este a la altura de la colonia Satélite de San Pedro Sula.
En el video que se ha viralizado en la redes sociales se observa cuando los agentes rodean el bus y primero capturan a dos de los malvivientes.
Luergo se ve cuando un tercera asaltante quiere escapar por una de las ventanas, pero es capturado en su intento en vano.
Algunos pasajeros se bajan de la unidad y comienzan a golpear a los asaltantes. Incluso se escucha cuando uno de ellos se queja ante la policía porque alguien le pega en la cara. El asalto fue a eso de las 4:00 pm de este lunes santo.