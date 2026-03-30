Cuerpo de la jovencita Angie Galeas continúa en Medicina Forense

Familiares de la joven Angie Paola Galeas Cárcamo aún no han retirado su cuerpo de la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa. El cadáver permanece en Medicina Forense desde el pasado jueves 27 de marzo.
Angie Galeas fue asesinada de forma violenta y su cuerpo fue encontrado la mañana del pasado jueves en la colonia 14 de Enero de Comayagüela.
La joven presentaba múltiples heridas y, además, se confirmó que sus partes íntimas fueron quemadas por sus victimarios.
El hallazgo fue reportado por vecinos del sector, quienes alertaron a las autoridades al observar el cuerpo abandonado en la zona.
Agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar la escena y dar inicio a las investigaciones correspondientes, mientras personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico.
Las autoridades no han brindado detalles sobre posibles sospechosos ni sobre el móvil del crimen, el cual continúa bajo investigación.
Cuatro días han transcurrido desde que el cuerpo de la joven fue ingresado a Medicina Forense, sin que ningún familiar se haya presentado a reclamarlo; se desconocen los motivos.
Angie Paola ya había sido noticia en noviembre del 2022. Su familia la había reportado como desaparecida tras un concierto del cantante puertorriqueño Daddy Yankee en Tegucigalpa.
La joven, ya con 18 años, era muy activa en las redes sociales, en donde tenía varios canales, entre ellos de Telegram y Whathsapp. Según se constató, ella vendía material con contenido para adultos.
La joven contestaba los mensajes en su muro y públicamente ponía un número de Whatsapp para las personas que quisieran contactarla. Contaba con más de 1,000 suscriptores en Telegram y, en Instagram, tenía más de 1,500 seguidores.