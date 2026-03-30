Esto investiga la DPI sobre el asesinato de hermanos en Altos del Trapiche

TEGUCIGALPA

Equipos multidisciplinarios de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) desarrollan diligencias en torno al rapto y asesinato de una pareja de hermanos ocurrido en la entrada a la residencial Altos del Trapiche, en Tegucigalpa. Las víctimas de este hecho violento fueron identificadas como Jonathan Mauricio Torres Sánchez y María Fernanda Torres Sánchez, ambos de 24 años de edad, cuyos cuerpos fueron encontrados la mañana del domingo, tras ser raptados la noche del sábado.

De acuerdo con las autoridades, los jóvenes habían sido privados de su libertad la noche del sábado en el sector de Las Pozas, en la aldea Las Casitas, y posteriormente fueron hallados sin vida en la capital. La subinspectora Rita Ovando, vocera de la DPI, informó a LA PRENSA que una de las principales líneas de investigación apunta a la posible participación de estructuras criminales en el doble homicidio.

“El hecho ocurrió hace menos de 36 horas. Es de recordar que los hermanos Torres Sánchez fueron raptados la noche del sábado y en horas de la mañana del domingo fueron encontrados ejecutados”, detalló la portavoz policial.