Hermano de Jonathan y María Fernanda fue ultimado el 17 de marzo en una llantera de Las Casitas

Un detalle impactante se suma al caso de los hermanos que fueron asesinados de forma violenta el fin de semana, luego de haber sido privados de su libertad en Tegucigalpa.
Las víctimas de este hecho sangriento fueron identificadas como María Fernanda Torres Sánchez y Jonathan Torres Sánchez.
Los cuerpos de ambos fueron encontrados la mañana del domingo en la colonia Altos del Trapiche, de la capital hondureña.
Se conoció que, alrededor de las 11:00 de la noche, al menos seis sujetos armados, que se conducían en una camioneta roja, esperaron el momento en que los jóvenes se encontraban solos para interceptarlos.
Los individuos los sometieron y posteriormente los subieron al vehículo, huyendo con rumbo desconocido.
Tras lo ocurrido, un familiar de las víctimas acudió a una posta policial para interponer la denuncia.
Horas más tarde, la mañana del domingo 29 de marzo, el Sistema Nacional de Emergencias 911 recibió una alerta sobre la presencia de dos cuerpos abandonados en una acera, en la entrada de la residencial Altos del Trapiche.
Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que se trataba de los hermanos Torres Sánchez, quienes presentaban múltiples impactos de bala, la mayoría en la cabeza.
En la escena del crimen se encontraron alrededor de 25 casquillos de bala, por lo que el área fue acordonada por agentes policiales mientras se realizaban las diligencias correspondientes.
Las autoridades han iniciado las investigaciones para esclarecer este doble homicidio, mientras versiones preliminares sugieren que el hecho habría sido planificado, sin que hasta ahora exista una confirmación oficial.
Como antecedente, se conoció que 11 días antes, el pasado 17 de marzo, otro miembro de la familia Torres Sánchez fue asesinado en una llantera ubicada en el sector de Las Casitas, en el anillo periférico.
La víctima de ese hecho fue identificada como Jabes Yared Torres Sánchez, hermano de los jóvenes encontrados muertos el domingo en Altos del Trapiche.
Yabes Yared, al igual que sus hermanos, fue ultimado a disparos por sujetos armados que llegaron hasta el lugar. Este caso también se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades.
Fotografía en vida de María Fernada Torres Sánchez, hermana de Jonathan y Yabes Yared.