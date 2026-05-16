Joven muere tras ataque armado en Guaimaca; su amigo resultó herido

Francisco Morazán, Honduras

Santos Alfonzo Valladares Rodríguez , de 18 años, murió tras recibir varios impactos de bala durante un ataque armado en el sector de El Infiernito, colonia Bella Vista número 1, del municipio de Guaimaca, Francisco Morazán.

El joven fue trasladado de urgencia a un centro asistencial de la zona, donde los médicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas, según el reporte preliminar de las autoridades.

En el mismo hecho resultó herido Germán Licona, quien también fue alcanzado por los disparos. La víctima permanece ingresada bajo observación médica debido a la gravedad de su estado de salud.

De acuerdo con testigos presenciales, ambos jóvenes se encontraban entre un grupo de personas en el sector cuando desconocidos iniciaron el ataque armado que los alcanzó.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar tras ser alertados, donde encontraron la escena del hecho violento. Posteriormente, el cuerpo de Santos Alfonzo Valladares Rodríguez fue trasladado a la morgue capitalina para la autopsia correspondiente por ley.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido el móvil del crimen. Las investigaciones continúan, mientras habitantes de Guaimaca piden reforzar la seguridad ante el incremento de la criminalidad en la zona.